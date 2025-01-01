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▲羅志祥在高雄又唱又跳，還不顧眾人反對帶來彈跳環節。（圖／寬宏藝術 X 華納音樂提供）

歌手羅志祥（小豬）今（31）日晚間在高雄巨蛋舉辦「2025羅志祥30巡迴演唱會」，與萬名歌迷共同迎接2025年的到來。今年煙火數量是去年演出時的1.5倍達1200發，砸超過300萬誠意十足，誓言要讓當初喊想去義大跨年的歌迷後悔。和歌迷一起度過2024年最後一天，羅志祥也帶來最精采的表演，包括火紅的三振舞和〈晚安大小姐〉，最後他也不禁落淚表示，「我要說羅志祥沒有過氣，我一直很努力。」羅志祥今晚以一身唐裝率領20位舞者展現超高舞技，不僅帶來全新改編的〈Trap Game〉、〈No Joke〉、〈精舞門〉與〈舞狀元〉，還有抖音上最火紅的三振舞、風靡台韓的〈晚安大小姐〉、韓國人氣女團aespa的〈Whiplash〉，以及在社群再度翻紅的〈Kung Fu Fighting〉，全都難不倒他，更引來現場尖叫、笑聲連連！這次演唱會也有粉絲最愛看的彈跳環節，小豬透露所有人都反對他彈跳，但還是敵不過他的堅持，「彈跳算是我演唱會的招牌，加上我想雪恥， 2022年演唱會一樣在高雄巨蛋彈跳，結果因為升降台問題導致失誤連撞兩次右腳脛骨，所以這次我請導演幫我找更安全的方法，之前是人工，這次改成電動，一定要雪恥。」果真小豬在今晚演唱會完美彈跳，緊接著帥氣演唱一連串歌曲〈舞法舞天〉、〈獨一無二〉、〈箇中高手〉和〈夠了〉。羅志祥也感性表示，「其實青春說快也快說慢也慢，青春離我的年紀過了好一段時間，但只要內心一直抱持幼稚的心情，青春都不會離開」，也說即使到了60歲，他還是要繼續唱下去，「2024年最後，我要說羅志祥沒有過氣，我一直很努力，我要忍住不哭。」但他還是忍不住落淚，並說這幾天都很痛苦，都沒什麼睡覺，所幸今日還是完美演出。