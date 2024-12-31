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▲這一年之間tuki.迅速竄紅，也讓她在今年獲選為第75屆《NHK紅白歌唱大賽》紅組成員。（圖／翻攝X@tuki_music_）

tuki.年僅15歲就爆紅，順利登上紅白殿堂。（圖／翻攝X@tuki_music_）

日本《NHK紅白歌唱大賽》今（31）日邁入第75屆，當地也將比台灣早一小時跨越2025年，而本屆歌手名單中，一共有10組初登場的藝人歌手，其中年僅15歲的高中女高手tuki.稍早身穿高中制服登台演出，唱了自己成名曲〈晚餐歌〉，結果表現超齡穩定狂飆高音都沒失誤，在紅白歌合戰2025的完美演出也讓她瞬間登上日本X熱搜趨勢。今年僅15歲的創作歌手 tuki.，目前是高中一年級學生，為不露臉歌手，僅公開創作1年，就產出許多好幾首破千萬的神曲，最具知名度的就是2023年12月24日發布的〈晚餐歌〉，這首曲目是她自己寫詞寫曲創作的，用高中生視角描述對於愛的理解。在短短一年間〈晚餐歌〉已經累積高達9260萬次觀看次數、音樂串流也突破1億播放，tuki.紅遍台灣、韓國、中國等地。這一年之間tuki.迅速竄紅，也讓她在今年獲選為第75屆《NHK紅白歌唱大賽》紅組成員，年僅15歲就在紅白初登場，而且還是自己以自己作詞作曲的歌，實屬相當難得。今（31）日tuki.身穿日本高中制服，坐在新月舞台上演唱〈晚餐歌〉，雖然剛開始時聽得出來有些緊張，但隨後立刻回穩，展現出超群的演唱實力，副歌超高音都順利唱上去，年僅15歲就能有這樣的台風，也讓許多日本民眾立刻關注到這位未來之星，也讓tuki.登上X搜尋趨勢。