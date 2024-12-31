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▲宇宙人在路上碰到車禍，卓文萱和梁舒涵臨時上場代打表演。（圖／翻攝自新北文化局YT）

▲宇宙人趕抵現場順利完成演出。（圖／翻攝自新北文化局）

新北跨年晚會「閃耀新北1314跨河煙火」在淡水漁人碼頭登場，將有長達13分14秒的煙火秀，卡司更是星光熠熠，包括許富凱、U:NUS、宇宙人、卓文萱、梁舒涵、陳勢安、板凳樂團、孫淑媚、SUPER JUNIOR-L.S.S.等人，然而演出順序第三的宇宙人卻傳出在趕場跨年演出的路上碰到車禍，演出順序緊急調動，由卓文萱與梁舒涵先上場代打演出。新北跨年晚會由黃鐙輝、曾子余和梁舒涵等人共同主持，在許富凱、U:NUS表演結束後，本該由宇宙人上場，黃鐙輝卻臨時宣布：「宇宙人來的路上遇到車禍。」在路上被耽擱，因此調整演出順序，改由卓文萱與梁舒涵先上台表演，所幸宇宙人很快就抵達現場，接連帶來〈陪我玩〉、〈那你呢〉等歌曲。主唱小玉也表示，原本因為碰上交通事故耽誤到演出時間有點擔心，但在現場看到觀眾如此熱情，讓他放下不少心，小玉也透露今晚有他很喜歡的韓團SUPER JUNIOR，希望大家可以在現場嗨到最後一刻，接著演唱〈藍色的你〉、〈如果我們還在一起〉、〈這就是我愛你的方法〉，溫暖每位民眾的心，順利完成演出。