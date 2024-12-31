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▲蔡尚樺（右一）的桃紅色套身辣翻全場。（圖／翻攝自三立新聞網YT）

▲玖壹壹接連帶來〈一生只督你一人〉、〈來個蹦蹦〉、〈安娜比〉等歌曲。（圖／三立提供）

台中跨年晚會「2025蛇現幸福」晚間盛大展開，MAMAMOO 輝人、蔡健雅等台韓大咖準備和民眾一起嗨翻現場，主持人阿Ken和蔡尚樺一登場就妙語如珠，蔡尚樺更是以一身桃紅色套裝現身，腰間開洞露出零贅肉水蛇腰，展現姣好身材，在ANGIE安吉、Gail接連帶來抒情歌暖場後，本土天團玖壹壹上場讓全場瞬間熱血沸騰。台中跨年晚會由玖壹壹打頭陣，一開場就高喊：「台中，新年快樂！」他們嗨翻全場，將水湳廣場就變成大型夜店，高喊：「我要看到你們的雙手，Hands Up！」一連串快歌獻唱〈鄉下來了〉、〈Local〉、〈做你的格〉後，建志問大家：「有沒有人偷偷帶飲料來喝？喝了會暈的飲料？回家要注意安全喔，今天會非常好玩，非常熱鬧，但我們打頭陣，要先把場子炒熱起來，你們會幫我們嗎？」語畢，玖壹壹接著馬上帶來〈一生只督你一人〉、〈來個蹦蹦〉、〈安娜比〉，精彩的開場秀長達25分鐘，玖壹壹也在演唱最後一首歌前感性表示：「2024年發生了很多事，不管是好的還是壞的，像是12強棒球賽得了冠軍，我們想要唱這首歌，獻給所有的選手們，〈世界都看見〉。」讓台下觀眾跟著一起拿著加油棒嗨喊：「嘿！嘿！」氣氛燃炸。