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日本棒球國家隊（日本武士隊）內野手源田壯亮近期被爆出外遇醜聞，重傷形象，此事件恐對他的國家隊地位造成嚴重影響。不過身為西武獅隊的當家游擊手，源田在新賽季預計還是會有吃重角色，日本媒體表示，源田壯亮是西口文也監督手下目前唯一確定的主力野手，但其在隊內的影響力可能因此下滑。在日媒《AERA dot.》寫的這一篇文中提到，源田壯亮進入職業以來在西武的職業生涯很順遂。他於2017年以新人身份在143場比賽中擔任球隊先發遊擊手，並以37次盜壘刷新新人紀錄，榮獲新人王。之後，他成為球隊的固定遊擊手，並為2018年、2019年球隊連霸聯盟冠軍立下汗馬功勞。2020年起擔任隊長，今年在球隊創下91敗的糟糕紀錄下，仍以143場全勤比賽榮膺個人第7次金手套獎。源田壯亮也是日本國家隊「侍Japan」的常客，參加了2021年東京奧運並贏得金牌，以及去年WBC世界棒球經典賽。在WBC期間，他雖遭遇右手小指骨折，但仍堅持出戰，助球隊奪冠。今年11月，他以31歲的年齡作為最年長球員入選了「侍Japan」，並成為這屆賽會日本隊的精神領袖。但沒想到他卻在台灣出賽期間，和外遇對象爆出不倫醜聞，重傷自身形象，也遭到外界強烈地批評。這次不倫風波，可能導致注重形象的日本武士隊未來不會再選入源田壯亮，對其生涯將造成不小的影響。《AERA dot.》報導稱，一名體育報記者指出：「此次事件據說發生在源田隨球隊遠征台灣參加世界12強賽期間，若屬實，這種行為無法作為年輕球員的榜樣，可能對他未來是否繼續被選入侍Japan造成影響。」不過由於此次事件屬於家庭問題，西武球團內部預計「不會對源田進行處分」。儘管如此，這次事件預計將會對源田形象造成重傷，「在新任監督西口文也的領導下，外崎修汰從二壘轉三壘，唯一確定擔任主力的就是源田。他原本被寄予厚望能成為球隊的核心，但此次事件可能會削弱他的號召力。」