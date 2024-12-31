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▲吳申梅（右）在新加坡演出，巧遇偶像沈文程（左）。（圖／放音樂提供）

「金曲甜美女神」吳申梅28日受邀至新加坡演出，穿著絕美白紗上台，不但風靡全場，也讓她再見到偶像沈文程，「從出道以來就很受沈大哥照顧，可以在2024年終一起在新加坡同台，真的很感恩！」而這次演出，吳申梅被主辦要求要演唱台語天后江蕙（二姐）組曲，她也一口答應，不過笑說很擔心唱不好會被趕下台，所幸最後完美落幕。吳申梅日前飛往新加坡於「金英堂台灣福建金曲之夜」演出，與沈文程、李明洋、黃妃接力演出，特別的是，當時接到跨海邀約時，對方表示獅城粉絲票選希望可以聽到江蕙歌曲，因此要求吳申梅在演出中加入江蕙組曲段落，隨即一口答應，「因為二姐是我心目中至高無上的神，可以受邀表演她的組曲，是很光榮的事。」但她也表示壓力不小，「希望不要唱不好，被觀眾轟下台。」事實上，吳申梅和江蕙曾在公司「喜歡音樂』同門過，當時身為小師妹的她，有幸觀賞二姐的「初登場」小巨蛋演唱會，她表示：「至今都覺得感動，太崇拜了！」吳申梅這次也特別選出自己最愛的江蕙歌曲〈惜別的海岸〉、〈酒後的心聲〉和〈感情放一邊〉，再加上觀眾指定第一名的〈家後〉，以Live band的方式串成組曲，博得滿堂彩。吳申梅演出後也吐舌頭表示，「幸好沒有砸鍋！」自認是託二姐的福，她也帶來自己的歌曲〈手紙〉、〈彩色人生〉、〈美麗的女人〉，讓全場2千多名粉絲叫好連連。她也摩拳擦掌表示，元旦要好好沉澱一下，準備1月2日要上網搶二姐復出演唱會的票，「要帶媽媽和老公一起去朝聖！」