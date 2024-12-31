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秋冬流感季進入感染高峰，衛福部疾病管制署今（31）日表示，第52週(12/22-12/28)類流感門急診就診約10萬9千人次，上週(12/24-12/30)新增19例流感併發重症病例，本流感季自今(2024)年10月1日起截至12月30日累計369例，年齡層以65歲以上長者為多(占58%)，另死亡病例累積85例，死亡數為近十個流感季最高。疾管署表示，本土病例累計421例，其中95例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自10月1日起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。全球新冠病毒陽性率上升，歐洲、非洲、美洲及西太平洋區呈上升或略升趨勢，其他地區則下降，鄰近國家日本病例數持續上升，全球新冠變異株以KP.3.1.1及XEC為主流變異株，其中XEC變異株占比快速上升。國際疫情部分，北半球流感活動度第50週起明顯上升，往來頻繁國家中以日本升幅最劇，於兩週內驟升至往年高峰水準且較往年提早3至4週，預期疫情將持續上升；中國北方、韓國及北美洲國家升幅亦嚴峻，趨勢則與往年相符；而中國南方、香港等地亦於第51週起出現緩升趨勢。疾管署統計，截至12月30日止，公費流感疫苗接種數約577.7萬人次（疫苗使用率約87.7%），低於去年同期（631.3萬人次），另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為44.4%，學齡前幼兒則為63.7%，皆尚未達接種目標。惟考量鄰近國家皆有流感活動度上升趨勢，且我國已進入流感流行期，另自明(114)年1月1日起，公費流感疫苗將擴大提供全國滿6個月以上尚未接種之民眾(具中華民國國民身分，或持有居留證之外籍人士)接種直至疫苗用罄止，呼籲符合公費流感疫苗資格民眾儘速前往接種。截至12月30日止，新冠疫苗接種數仍持續高於去年，已累計接種177.3萬人次，為去年同期(76.4萬)約2.3倍。鑒於全球COVID-19陽性率上升，國內疫情亦持續，加上歲末聚餐、跨年活動、春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，疫情威脅仍不容忽視，呼籲尚未接種者，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群儘早接種Moderna JN.1疫苗，及早獲得保護力。自明(1/1)日起提供民眾接種1劑Novavax JN.1疫苗，優先提供不適合接種mRNA疫苗者接種，以降低重症及死亡風險。此外，提醒如已接種過Moderna JN.1疫苗者，則無須再接種Novavax JN.1疫苗。疾管署呼籲，歲末年初，民眾探親、旅遊等活動頻繁，疾病傳播風險增加，請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以獲及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。