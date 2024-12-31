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▲TWICE登上日本紅白歌上大賽，胸前別著黑緞帶悼念濟州航空空難。（圖／翻攝自微博）

韓國大勢女團TWICE今（31）日登上日本NHK日本紅白歌唱大賽，但因為濟州航空空難事件，團員都別上黑色緞帶悼念，帶來組曲《TT+Feel Special》，立刻登上微博討論。為了悼念濟州航空空難，今日來台的韓星各個神色凝重，而TWICE登上日本NHK日本紅白歌唱大賽，帶來許多組曲，穿著白、金色為主的服裝，短裙、露肩的設計搭配甜美笑容，展現女團活力，但仔細一看可發現，她們的胸前都別有黑色緞帶。不只是TWICE，參加「2025台南好Young跨年晚會」的李俊昊也同樣別有黑色緞帶，來台時一身黑衣，頭髮也沒特別裝扮，神情相當凝重。TWICE也透過官方社群平台X表達對濟州空難罹難者的哀悼之情，「TWICE對於這起空難的受難人員表達深切的哀悼之意，對於正處於悲傷中的家屬也由衷地表達慰問，我們將懷著哀悼的心情面對接下來既定的海外行程。」