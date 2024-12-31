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▲SUPER JUNIOR-L.S.S登上淡水跨年演唱會演出，整齊劃一的刀群舞嗨翻全場。（圖／翻攝新北文化局）

▲SUPER JUNIOR-L.S.S帶來多首舞曲，將現場氣氛推上最高點。（圖／翻攝自新北文化局）

淡水跨年演唱會「閃耀新北1314跨河煙火」稍早登場，SUPER JUNIOR-L.S.S成員利特、神童與始源將登台演出，讓粉絲們十分期待，卻一度傳出消息，3人因為受到韓國空難事件，很可能將取消台灣演出，但稍早仍低調飛抵台灣，順利登上淡水跨年演唱會演出，整齊劃一的刀群舞嗨翻全場，始源更高喊：「想我嗎？」甚至現場脫衣，讓全場尖叫聲不斷，瞬間炒熱全場氣氛。淡水跨年演唱會是SUPER JUNIOR-L.S.S在台唯一一場演出，不少粉絲為了一睹偶像風采，早早就到現場卡位，高舉應援布條、小物，不畏寒風等待偶像登場。煙火演出結束後，在新北市長侯友宜的宣布下迎接SUPER JUNIOR-L.S.S登場，他們一連帶來多首夯曲，神童也用中文自我介紹，搞笑喊：「哥哥姊姊弟弟妹妹好！好久不見！」承諾大家會嗨到最後。而始源也以不輪轉的中文表示：「台灣朋友們，我是你們的帥哥始源！我非常想你們，你們也想我嗎？非常開心今天來到這邊，也希望你們喜歡今天的舞台！」隊長利特更是直接大喊：「台灣！新北！」讓粉絲的尖叫聲響徹全場，利特嘴甜告白：「2024年的最後一天能和你們一起度過，真的是非常幸福，很久沒有在戶外表演所以更開心，今天是再也不會回來的時間，所以更要享受對吧？你們準備好要享受了嗎？」始源更是突然脫下外衣，讓一旁的神童傻眼問：「你怎麼了？」熱愛鼎王火鍋的始源也回答：「我現在很熱，因為你們的熱情很棒，我直到上台前，身體都不是很好，但是現在沒問題，所以我們結束後要去吃火鍋！」接著再帶來多首舞曲，將現場氣氛推上最高點。