我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西班牙人吃葡萄慶賀新年到來。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲想完成「吃12顆葡萄跨年」，不僅不能先偷吃，更必須在倒數結束以前吃完。（圖／新光三越提供）

一年一度的跨年夜是全球一大盛事，而每個國家，甚至是不同的城市，都有專屬於自己慶祝的儀式，像是在西班牙就流行「吃12顆葡萄跨年」的神奇開運法，因此Threads上也有不少網友直言自己已經買好葡萄等待跨年倒數。事實上，，讓不少民眾躍躍欲試。「吃12顆葡萄跨年」的傳統來自於西班牙，被譽為是「12顆帶來幸運的葡萄」（Las doce uvas de la suerte／Twelve grapes of luck），據悉這時候西班牙人會準備好一盤葡萄，在西班牙皇家郵局奏響凌晨的鐘聲後，西班牙人便會開始吃葡萄，傳說只要在12下鐘聲結束以前，將12顆葡萄全部吃完，就能為人帶來一整年的好運。不過關於「吃12顆葡萄跨年」，也有些注意事項，那就是，沒有吃完就有可能為自己新的一年帶來厄運；另外也不能「偷吃步」，而該項傳統也被流傳到Threads上，甚至有不少民眾指出，❤️第一步：準備好12顆葡萄）傳說葡萄越甜，就代表運勢越強）。❤️第二步：在心中默念自己的願望。❤️第三步：新年倒數12秒時，開始每1秒吃1顆葡萄。❤️第四步：吞下最後1顆葡萄時許下願望，就能在新的一年裡成真。