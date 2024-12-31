一年一度的跨年夜是全球一大盛事，而每個國家，甚至是不同的城市，都有專屬於自己慶祝的儀式，像是在西班牙就流行「吃12顆葡萄跨年」的神奇開運法，因此Threads上也有不少網友直言自己已經買好葡萄等待跨年倒數。事實上，這個神秘的傳統意味著能為人帶來一整年的好運，甚至還能「擺脫單身」，讓不少民眾躍躍欲試。
「吃葡萄跨年」源自西班牙 傳說能為人帶來好運
「吃12顆葡萄跨年」的傳統來自於西班牙，被譽為是「12顆帶來幸運的葡萄」（Las doce uvas de la suerte／Twelve grapes of luck），據悉這時候西班牙人會準備好一盤葡萄，在西班牙皇家郵局奏響凌晨的鐘聲後，西班牙人便會開始吃葡萄，傳說只要在12下鐘聲結束以前，將12顆葡萄全部吃完，就能為人帶來一整年的好運。
祈福傳統儀式有禁忌 沒吃完、偷吃步恐將好運趕走
不過關於「吃12顆葡萄跨年」，也有些注意事項，那就是必須在鐘聲響完以前全部吃完，沒有吃完就有可能為自己新的一年帶來厄運；另外也不能「偷吃步」，在鐘聲響起以前吃了葡萄，也有可能將自己的好運趕走。而該項傳統也被流傳到Threads上，甚至有不少民眾指出，一旦完成這個儀式，也非常有機會在新的一年脫單。
許願步驟大公開
❤️第一步：準備好12顆葡萄）傳說葡萄越甜，就代表運勢越強）。
❤️第二步：在心中默念自己的願望。
❤️第三步：新年倒數12秒時，開始每1秒吃1顆葡萄。
❤️第四步：吞下最後1顆葡萄時許下願望，就能在新的一年裡成真。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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「吃12顆葡萄跨年」的傳統來自於西班牙，被譽為是「12顆帶來幸運的葡萄」（Las doce uvas de la suerte／Twelve grapes of luck），據悉這時候西班牙人會準備好一盤葡萄，在西班牙皇家郵局奏響凌晨的鐘聲後，西班牙人便會開始吃葡萄，傳說只要在12下鐘聲結束以前，將12顆葡萄全部吃完，就能為人帶來一整年的好運。
祈福傳統儀式有禁忌 沒吃完、偷吃步恐將好運趕走
不過關於「吃12顆葡萄跨年」，也有些注意事項，那就是必須在鐘聲響完以前全部吃完，沒有吃完就有可能為自己新的一年帶來厄運；另外也不能「偷吃步」，在鐘聲響起以前吃了葡萄，也有可能將自己的好運趕走。而該項傳統也被流傳到Threads上，甚至有不少民眾指出，一旦完成這個儀式，也非常有機會在新的一年脫單。
許願步驟大公開
❤️第一步：準備好12顆葡萄）傳說葡萄越甜，就代表運勢越強）。
❤️第二步：在心中默念自己的願望。
❤️第三步：新年倒數12秒時，開始每1秒吃1顆葡萄。
❤️第四步：吞下最後1顆葡萄時許下願望，就能在新的一年裡成真。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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