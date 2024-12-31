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為歡慶中華隊於世界棒球12強奪冠，中華職棒大聯盟特別開辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，今（31）日開辦記者會上，中華職棒大聯盟會長蔡其昌也出席，針對外界很關心的經典賽資格賽組訓狀況，蔡其昌也大方透露目前進度。中華隊於世界棒球12強一舉奪冠，為我國史上首度拿到一級成人國際賽冠軍，隨後登場的經典賽資格賽，將在年後2月21日於台北大巨蛋開打，中職日前已招開資格賽選訓會議，並提出35人大名單，根據消息陣容與12強相比有很大更動，僅隊長陳傑憲一人率隊，其餘以年輕球員為主，包括投手20人、捕手3人、內野手7人與外野手5人，其中旅外球員佔12至13人。談到組訓狀況，蔡其昌指出，35人大名單一定會先出來，但這只是暫時性的，教練團會於年後確認狀況後，在最後一次領隊會議上決議最終名單，但他強調絕不鬆懈，會以「還沒拿到12強冠軍之前」的謹慎心態，來面對這次經典賽資格賽。「所有設備，教練團、相關人員，全部比照12強最高規格辦理。」蔡其昌還透露，最後階段會規畫開放大巨蛋，讓中華隊進去集訓，也熟悉場地。「35人名單出來後，最後挑選出28位正選，這部分就交給專業的教練團安排，但我強調，要回到還沒有拿到冠軍之前的謹慎心態，來面對這次賽事。」談到這次經典賽資格賽將在熟悉的大巨蛋主場，迎戰尼加拉瓜、西班牙和南非等隊，儘管實力看似不比中華隊12強面對的各路豪強，但蔡其昌表示經典賽為不同賽制，依舊會謹慎面對，「經典賽採用『血緣制』，對手都會找小聯盟球員回來打，所以基本上可以認定他們就是跟12強美國隊差不多實力的球隊，其實不好打！」蔡其昌隨後也透露，雖然現在仍在備賽前期階段，但自己每一段時間都會與總教練曾豪駒溝通內容，但最近年底較繁忙，兩人已經兩周沒有溝通，記者會結束後，他就要找曾豪駒對一下近況，看中職這邊有沒有可以協助的部分。