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▲今年台北101煙火主題是「Team Taiwan Champion」。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024年跨越2025年的台北101煙火。（圖／記者葉政勳攝）

▲稍早台北101煙火施放時，包含〈就一起〉、〈台灣尚勇〉、〈再出發〉等等棒球金曲連發，迎接嶄新2025年。（圖／記者葉政勳攝）

▲今年台北101煙火在夜空中綻放整整6分鐘。（圖／記者葉政勳攝）

▲今年台北101煙火是歷史上最長的一次，整整施放360秒。（圖／記者葉政勳攝）

▲台北101煙火。（圖／記者葉政勳攝）

2025新年快樂！今（1）日就是嶄新的一年，就在剛才台北信義區的夜空，被台北101史上最長的360煙火所點亮，《NOWnews今日新聞》也透過鏡頭捕捉了最美的6分鐘，錯過煙火直播沒關係，這裡提供一系列美照讓您深刻映入腦海之中。今年台北101煙火主題是「Team Taiwan Champion」，因為在2024年台灣英雄們先是在奧運奪下好幾面金牌、又在世界棒球12強賽中擊敗日本奪下歷史性的冠軍，一連串的佳績振奮了台灣全民的心。而今年正式上任的101董事長賈永婕更是大展其行銷實力，先找來漫威DC迪士尼專屬漫畫創作者Bernard Chang，將「台灣隊長」陳傑憲、「麟洋配」王齊麟與李洋、球后戴資穎、拳后林郁婷、「桌球教父」莊智淵和「小林同學」林昀儒等8名台灣英雄，變成美漫風格形象，在稍早進行了精彩光雕秀。稍早台北101煙火施放時，包含〈就一起〉、〈台灣尚勇〉、〈再出發〉等等棒球金曲連發，迎接嶄新2025年，也希望台灣在經典賽資格賽上，發揮12強的拚戰精神，一路擊敗強敵闖回會內賽。隨著台北101長達6分鐘的史上最長煙火秀落幕後，嶄新的2025年也到來了，《NOWnews今日新聞》也祝福讀者在未來一年事事順心，健健康康，順利發財！