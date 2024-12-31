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今(31)日是2024年最終交易日，美股在今年度最後一天開盤，擺脫近兩個交易日頹勢，四大指數開盤上揚。美股四大指數早盤，道瓊工業指數上漲146點或0.34%，那斯達克指數上漲27點或0.14%，標普500指數上漲16點，費城半導體指數上漲5點。個股部分，特斯拉終止近一周下跌趨勢，小幅回升近1%，台積電ADR與輝達雙雙小跌0.3%，波音公司昨日受到濟州航空空難影響下跌2%後，今日早盤隨即止住跌勢。近期美債價格持續下探，根據FactSet最新調查，投資人12月從貝萊德iShares 20+美國公債指數型基金（ETF）撤資53億美元，若到月底仍維持同等級流出額，將是該基金發行22年來，規模最大的單月流出額。