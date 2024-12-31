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中華隊於世界棒球12強一舉奪冠，但緊隨其後登場的經典賽資格賽，將在年後2月21日於台北大巨蛋開打，中華職棒大聯盟會長蔡其昌今（31）日出席「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」時，談到這次經典賽資格賽組訓狀況，直言與今年12強相比，這次因為時間因素，從組訓到調整階段，反而有更多難點要克服。面對年後不到一個月就要開打的經典賽資格賽，中職日前已招開資格賽選訓會議，並提出35人大名單，目前還未公布人選，但先前總教練曾豪駒就強調，這份大名單只是暫時性的，直到年後召集選手，並觀察狀態後，會於最後一次領隊會議上決議出最終版本。稍早蔡其昌被問到目前經典賽資格賽組訓進度時，搬出12強成功案例表示：「12強是在年底舉行，當時中職球季剛結束，選手狀況可以直接參考，挑選出近況最好、最合適的人選，但經典賽資格賽是在過完農曆年、新球季開始前打，選手狀況確實比較難掌控。」根據目前消息，中職各球團將在1月初到1月中旬，陸續展開訓練，但適逢農曆年中間又會放假，等到過完年回來，大約只有2到3周備賽，就準備迎戰經典賽資格賽，因此不論徵招、選手狀況，都比起12強更困難。「選手也有開機問題，因為投手不可能到過完年開訓才準備開機，另外還有旅外歸隊時間點的問題，所以我們先把35人大名單選出來，過完年再依照狀態，選出28人正選。」儘管組訓階段因「卡」到農曆年放假，添增許多難處，但蔡其昌強調絕不鬆懈，會以「還沒拿到12強冠軍之前」的謹慎心態，來面對這次經典賽資格賽。「所有設備，教練團、相關人員，全部比照12強最高規格辦理，我強調要回到還沒拿到冠軍之前的謹慎心態，來面對這次賽事。」