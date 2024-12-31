獨立樂團「理想混蛋」過去唱了不少成名曲，像是〈不是因為天氣晴朗才愛你〉、〈離開的一路上〉等等，而今（31）日跨年夜理想混蛋前往屏東嗨唱跨年場，沒想到稍早主唱雞丁（邱建豪）卻在Threads上發文，指出自己感冒、身體不適，更嘆喊：「等一下破音或走音的話，請大家盡情轉發。」笑翻一票網友。
屏東跨年晚會這次邀請到「理想混蛋」為新的一年揭開序幕，沒想到在演出前主唱雞丁卻在Threads上哀喊自己在緊要關頭感冒：「天氣冷，還有點感冒，喉嚨有點緊，先講好等一下破音或走音的話，請大家盡情轉發。」最後更自己強調：「要好笑一點。」沒想到笑翻一票網友。
而雞丁也在留言區開放粉絲點歌：「你們等一下想聽什麼歌？」引來不少網友朝聖，嗨喊：「我期待你破音」、「假如等等破音的話一起大合唱如何」、「想聽〈零距離〉」、「我會在手機前面等！」
「2025屏東跨年演唱會」主題訂為「2025歌舞昇屏High歌之夜」，總共邀請11組歌手，最大咖是情歌王子韋禮安，會以溫柔嗓音帶來獨家演出，其他卡司包含理想混蛋、9m88、U:NUS、陳華、小樂吳思賢、柯有倫及竇智孔首次跨年合體、創作歌手呂植宇、新生代雙人組合KAXA、嘻哈新生代大成DACHENG。
📍屏東2025歌舞昇屏High歌之夜
🟡演出陣容：KAXA竇智孔、柯有倫、呂植宇、陳華、小樂吳思賢、9m88、Bestards、韋禮安、U:NUS
🟡活動地點：屏東縣立體育館前大草皮（屏東縣屏東市勝利路9號）
🟡活動時間： 2024/12/31（二）19：00至00：30
🟡轉播平台：縣長周春米 FB
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而雞丁也在留言區開放粉絲點歌：「你們等一下想聽什麼歌？」引來不少網友朝聖，嗨喊：「我期待你破音」、「假如等等破音的話一起大合唱如何」、「想聽〈零距離〉」、「我會在手機前面等！」
「2025屏東跨年演唱會」主題訂為「2025歌舞昇屏High歌之夜」，總共邀請11組歌手，最大咖是情歌王子韋禮安，會以溫柔嗓音帶來獨家演出，其他卡司包含理想混蛋、9m88、U:NUS、陳華、小樂吳思賢、柯有倫及竇智孔首次跨年合體、創作歌手呂植宇、新生代雙人組合KAXA、嘻哈新生代大成DACHENG。
📍屏東2025歌舞昇屏High歌之夜
🟡演出陣容：KAXA竇智孔、柯有倫、呂植宇、陳華、小樂吳思賢、9m88、Bestards、韋禮安、U:NUS
🟡活動地點：屏東縣立體育館前大草皮（屏東縣屏東市勝利路9號）
🟡活動時間： 2024/12/31（二）19：00至00：30
🟡轉播平台：縣長周春米 FB
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