2025新北淡水跨年煙火的漁人碼頭及八里左岸，長達13分14秒的全台最長煙火，在31日晚間8點25分開始施放，超過3萬發、稍早主辦單位也發布了煙火的高清美圖，錯過直播沒關係，這裡帶您一次回顧絕美淡水河岸！

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▲煙火光亮倒映在淡水河上超美。（圖／翻攝新北水漾臉書）
▲煙火光亮倒映在淡水河上超美。（圖／翻攝新北水漾臉書）
本次新北淡水長達13分14秒超長煙火秀，以從金色藍色綠色再到全彩，超過三萬發的煙火輪番點亮黑夜，天空中煙火彈和河面上的倒影同步爆破。

▲淡水長達13分14秒超長煙火秀。（圖／翻攝新北水漾臉書）
▲淡水長達13分14秒超長煙火秀。（圖／翻攝新北水漾臉書）

2025淡水「閃耀新北1314跨河煙火」
時間：2024年12月31日15:00～21:30
地點：「淡水漁人碼頭」星光舞台、躍動舞台、閃閃市集 /「八里左岸」永續舞台
全台最早8點25分施放「閃耀新北1314跨河煙火」，以黃、藍、綠、紅色系展開璀璨篇章，超過3萬發煙火搭配絢麗光雕秀，給大家長達13分14秒的震撼演出。

▲全台最早8點25分施放「閃耀新北1314跨河煙火」。（圖／翻攝新北水漾臉書）
▲8點25分施放「閃耀新北1314跨河煙火」。（圖／翻攝新北水漾臉書）

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