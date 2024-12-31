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▲張惠妹新專輯還沒有太大的進度，想聽新歌需要再等等。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」來到最後一場，5場演唱會共為台北市賺進11億觀光財，而今（31）日晚上她也準備和全場4萬名粉絲一起跨年，不少歌迷都期待她今晚可以唱越久越好。對此，經紀人陳鎮川笑說，要看大家的熱情，如果大家不斷喊安可，張惠妹有可能會多唱幾首，而在這場演唱會之後，張惠妹也準備要一路休到3月，已經推到約5場尾牙活動。陳鎮川透露，今晚張惠妹和大家一起跨完年之後，還會再繼續唱，不過要唱到幾點就不知道了，因為要看粉絲們的態度，如果大家還是熱烈要求安可，張惠妹會再多唱幾首，但他也笑說「應該不至於唱到1點後。」而今天彩排也比較細，因為擔心大家跨年的時間會卡到。為了完美演出最後一場演唱會，陳鎮川透露，張惠妹也變得有些神經質，一直覺得忽冷忽熱，還說想要暖爐。至於這場演唱會後，張惠妹是否還有行程？陳鎮川表示，她接下來要一路休到3月，4、5場尾牙邀約也都被推掉了，他還透露，本來有大企業想要多包大巨蛋2天，直接舉辦尾牙活動，不過最後無法實行。至於張惠妹的新專輯，目前新歌只收錄一首，且還在Demo階段，因此想要聽新歌的話，可能還要再等等。