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金州勇士今（31）日主場迎戰克里夫蘭騎士，第二節團隊僅24投4中，第三節又被手感復甦的騎士一波流帶走，其中德國老牌控衛Dennis Schröder正負值為全場最低的-24。Schröder加盟勇士至今8場吞6敗，正負值合計-102，等於他在場上時，勇士每場會比對手少得12.8分。回顧本戰，事實上Schröder首節開局就拿下5分，顯示狀態不錯，勇士也以1分差領先，但隨後第二節團隊進攻集體熄火，分數先被反超，第三節騎士又找回手感，勇士徹底被拉開。Schröder最終全場11投4中，繳出12分、4籃板與3助攻成績單，已經比轉戰勇士後的9.1分、2籃板與3.9助攻更好，但無奈勇士從第二節至第三節間陷入低潮時期，Schröder多數時間都作為場上主力奮戰，因而-24正負值為全場最差。季初為籃網先發出戰23場比賽，並證明身手後，Schröder就被「Win Now」模式的勇士延攬，至今7場也皆以先發出賽，但從首戰未登錄勇士就輸球，到Schröder首戰上陣，結果慘敗給灰熊51分，總計Schröder來到金州至今僅8場，勇士就苦吞6敗，戰績一路從季後賽邊緣的14勝10敗，滑落到西區第10的16勝16敗。