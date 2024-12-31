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▲WING STARS高人氣的韓援成員安芝儇（左）、Mingo也在其中。（圖／翻攝自華視綜藝YT頻道）

▲一粒和瑩瑩帶領WING STARS女孩們一起教主持人歐弟、蔡昌憲跳應援曲〈葉保弟〉。（圖／翻攝自華視綜藝YT頻道）

▲WING STARS女孩帶來多首應援曲，青春活力感染現場觀眾。（圖／翻攝自華視綜藝YT頻道）

「2025 高雄跨年晚會-亞灣星海奇航」今（31）日晚間正式登場，找來主場啦啦隊台鋼雄鷹WING STARS上台熱力演出，高人氣的韓援成員安芝儇、Mingo也在其中，女孩們穿著隊上制服，在寒冬中仍大秀長腿，大跳應援曲〈疾風街道〉，瞬間炒熱氣氛，一粒更和隊長瑩瑩現場教跳她的成名應援曲〈葉保弟〉。高雄跨年晚會的卡司陣容堅強，包括徐佳瑩、盧廣仲、2NE1成員SANDARA PARK、告五人、麋先生、GENBLUE幻藍小熊、SEVENTOEIGHT等多組藝人，高雄吉祥物高雄熊也和張庭瑚、一粒遊覽港都風光。WING STARS女孩們上台一連大跳多首應援曲，跨年現場頓時香氣四溢，讓台下粉絲一飽眼福。一粒和瑩瑩帶領WING STARS女孩們一起教主持人歐弟、蔡昌憲跳應援曲〈葉保弟〉，讓歐弟和蔡昌憲當場崩潰，更現場演出〈葉保弟〉、〈勇敢蛻變〉等歌曲，女孩們一字排開，青春洋溢的氣氛感染現場每位觀眾。