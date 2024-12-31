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▲安心亞這次為粉絲祭出福利，精心準備吸睛服裝，以熱褲搭配網襪，引起遐想。（圖／百鴻揚娛樂提供）

已經多年榮登跨年晚會收視冠軍的「全台最辣」安心亞，今年再度在「2025共創新城‧閃耀竹夢大新竹跨年晚會」挑戰自己，以金髮、低胸、熱褲、網襪、吊襪帶的「緋紅女神」全新造型登場，不僅有13分鐘快歌組曲的勁歌熱舞，更在地板上展現各種花式開腿，嗨翻現場。繼前年的「黃金奶」和去年連身鏤空馬甲、無法穿安全褲的噴火造型後，安心亞今年再度將跨年演出獨家獻給大新竹，更加碼送上大禮，首唱睽違4年的新歌〈Maybe We Can〉。事實上，〈Maybe We Can〉由安心亞親自填詞，歌詞呈現女性在現代關係中掌握自主權的重要性，從相處互動，到選擇是否推進戀情的每一步，都應忠於內心真實感受。安心亞稍早也透露，自己的幸運色是紅色，「緋紅」是紅色系中最熱烈、奔放又神秘的豔色，具有強烈的視覺衝擊，她說：「祝福2025年大家的生活熱血、愛情熱火、事業熱烈，各方面都能紅紅火火！」安心亞也祭出重磅福利，在「立方體多元面向鋼架」中現身舞台演唱〈來追我男友吧〉，一曲唱畢她轉身脫掉紅色短外套，露出性感低胸內在美，上衣、熱褲和網襪之間都繫著讓人充滿遐想的吊襪帶，不只如此，安心亞在演唱〈愛得起〉時，更是在鋼架上翻轉秀出大愛心、大開M字腿，像蛇一般蜿蜒上3公尺高的鋼架頂端，傲視全場。