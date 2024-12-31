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▲蔡阿嘎和前員工蘿拉因AB合約問題鬧上法院，官司纏訟一段時間後，蔡阿嘎終獲得法院核准，開始進行強制執行討回損失。（圖／翻攝蔡阿嘎IG）

百萬YouTuber蔡阿嘎日前控訴前員工蘿拉（林沛蓁），以「AB合約」方式從公司不法獲利數千萬金額。怎料雙方在2024年最後一天拋出震撼彈，蘿拉稍早發文指控蔡阿嘎逃稅千萬、賣中國製商品，還在台北買7棟房，而自己前幾年只領到5萬月薪，才萌生貪念。對此，嘎嫂二伯也忍不住發文反駁，更表示蘿拉光年終獎金就領破百萬，對方的不實發言讓她相當難受。二伯稍早在IG上發文表示，公司成立以來，對蘿拉無論是在工作上還是生活上的需求，只要對方提出，公司從未拒絕過，對方甚至在加入公司不久後，就說家中長輩生病需要請假一年，而他們毫無遲疑地答應，，只為讓對方安心照顧家人。至於蘿拉聲明中說到「前幾年月薪只有5萬多」，二伯也忍不住打臉，表示，這還不包含蘿拉每年申請的額外公關費與獎金、津貼等金額。二伯也心寒表示：「承擔身為公司負責人的風險及壓力，盡力給同仁們好的環境跟待遇，這是我們一直在努力的部分，或許我們還做的不夠好，但林小姐怎麼可以用此當成自己貪心的藉口？」二伯也提到，蘿拉曾一度在律師拿出協議書和證物時，聲淚俱下地承認錯誤，承諾會返還不法牟利，「我們也動容在她的眼淚中，願意在能夠還款的前提下，不追究她明確的刑事責任。」沒想到對方在簽立公證書後，卻開始推拖不願付款，後來又被發現有新的AB合約與不法牟利等事件，「我們到此才發現，她的眼淚，只是一種表演！一種當場希望推卸責任的表演！這委實令人難受。」對於蘿拉今日發言，二伯直言對方已經觸犯很多法律底線，「後續我們會委請律師處理，也會迎戰林小姐未來可能更多的烏賊戰，謝謝一路以來一直支持我們的各位朋友們。」