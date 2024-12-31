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▲輝人向台下上萬名觀眾喊話，嗨翻全場。（圖／翻攝自三立新聞網YT）

▲輝人一口氣帶來半小時的演出，誠意十足。（圖／翻攝自三立新聞網YT）

水湳中央公園「2025蛇現幸福台中跨年夜」晚間登場，萬眾期待的MAMAMOO輝人帶著4女2男舞群，穿著迷你裙以〈Water Color〉登場，一開口就展現唱跳實力，連主持人阿Ken都在台下尖叫不斷，她也以中文告白：「謝謝大家喜歡我。」輝人旋風抵達台灣，先和台中市長盧秀燕一起大嗑燒肉，到逢甲夜市享用美食，接著前往跨年會場彩排，讓粉絲超級期待。輝人在跨年倒數前壓軸登場，唱完第一首歌，她以中文和現場觀眾打招呼：「你好，很高興認識你。大家好，我是輝人。」她透露自己的心情非常興奮。輝人向台下上萬名觀眾喊話：「希望今天各位可以跟我度過一段愉快的時光，我到處都有看到moomoo（粉絲名）們，很感謝大家沒有忘記我，特地來這裡給我支持，從第一首歌就感受到大家給我能量，所以我充滿了力量。我在台灣有很多城市演出過，這是我第一次來到台中，看到大家這麼熱情的歡迎我，我以後應該會常常來這裡和大家見面。」隨即再次以中文表達謝意：「謝謝大家喜歡我。」接著又帶來〈Easy〉和〈Bite Me〉兩首歌。首次在台中表演的輝人誠意十足，一口氣帶來半小時的演出，包括〈in the mood〉、〈17〉、〈Spark〉共9首歌曲，她表示：「在即將迎來新年的這一刻，希望給你們滿滿的喜悅，為了這特別的時刻，我想跟大家來個合照。」接著她從延伸舞台走回主舞台，背對觀眾和全場來張大合照，現場尖叫聲不絕於耳。最後送給大家歡樂的〈D Day〉和〈Wheee〉，祝大家新年快樂，「希望下次有機會能來台中和大家相聚。」