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▲晚會首先登場的是人氣樂團麋先生，五名團員中有兩位是高雄人，他們帶來「廢廢」、等數首經典歌曲，也預告2025年3月即將在高雄巨蛋開唱。（圖／高市府提供）

▲新一代天團告五人今晚佔據高雄，再度登上高雄跨年晚會舞台，夯曲一首接一首，告五人也宣布好消息，搶先預告2025年4月在高雄舉辦演唱會。（圖／高市府提供）

2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，一開始就已聚集6萬多人，開場由統一吉祥物帶來「OPEN DREAM WORLD」揭開序幕，主持人歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲則是首次攜手合作，截至晚上22點50分，現場已超過16萬人，絢爛浪漫的250秒亞灣跨年花火，慶賀設市百年，期許著高雄繼續迎向美好，邁向下一個一百年。「2025 高雄跨年晚會-亞灣星海奇航」今年由歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲首次搭檔，新穎的組合和妙語如珠的機智反應大獲好評，被封爲「全台跨年最強陣容」。晚會演出陣容集結超強「金」字卡司，包含金曲歌王歌后盧廣仲、徐佳瑩、許富凱、韓國傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK、金曲樂團告五人、麋先生、滅火器、《原子少年》冠軍男團U:NUS、《大嘻哈時代》冠軍阿跨面、入圍金曲新人Jocelyn 9.4.0、實力新星Yappy、芮鯊RapShark、霹靂舞世界冠軍BBOY NANA、《未來少女》GENBLUE幻藍小熊、《SCOOL》出道首團SEVENTOEIGHT、新生代實力演員張庭瑚與台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊接力登場。晚會首先登場的是人氣樂團麋先生，5名團員中有2位是高雄人，這回首度在家鄉登上高雄夢時代跨年舞台開唱，以獨特唱腔及暢快淋漓曲風展現強大舞台魅力，全場觀眾也情不自禁高舉應援棒、手機手電筒隨音樂揮舞，麋先生演唱「廢廢」、「天生寂寞」、「嗜愛動物」等歌曲，也預告2025年3月即將在高雄巨蛋開唱。接著登場的是入圍第35屆金曲獎最佳新人獎的Jocelyn 9.4.0，除帶來由自己作詞作曲的迷幻新歌「死穴」，接著驚喜攜手FRαNKIE阿法，合作無間獻上「理性犯醉」，通過強烈節奏和押韻，將聽眾帶入迷醉的時空與氛圍。新一代天團告五人今晚再度登上高雄跨年晚會舞台，帶來夯曲「帶我去找夜生活」、「我想要佔據你」、「好不容易」、「從未見過的海」、「愛人錯過」等經典歌曲，同時也宣布好消息，搶先預告2025年4月在高雄舉辦演唱會，期待用新作品和大家見面，呼籲 「愛人不錯過」，相約世運主場館見面。金曲樂團滅火器跨年也將時間留給高雄，帶來經典歌曲〈十二月的你〉和〈長途夜車〉，更與《大嘻哈時代》的阿跨面和馬克合作〈無路用的人〉，用不同於大家熟悉的音樂祭形式演出，讓全場聽得相當過癮。《大嘻哈時代》冠軍阿跨面與Yappy、芮鯊RapShark同台演出〈有緣作伙〉，與音樂好友作夥玩音樂。高雄吉祥物「高雄熊」與統一、蝦皮、台鋼雄鷹、日月光和台灣人壽吉祥物輪番登場一起迎新年，倒數前夕，高雄市長陳其邁率領市府團隊，伴高雄市民一同倒數迎接2025新年。2025年喜逢高雄「設市百年」，浪漫花火絢麗綻放，完美呼應港都熱情多樣的城市風情，也象徵高雄將迎向更美好的下個百年。