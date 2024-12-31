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▲耶嫩（左）在遭蘿拉職場霸凌後選擇離職，後續在蘿拉因詐財而遭蔡阿嘎（右）辭退後回鍋。（圖／Threads @yenom0612）

▲耶嫩在Threads上發聲，力挺蔡阿嘎。（圖／Threads @yenom0612）

百萬網紅蔡阿嘎今年開撕前員工蘿拉（林沛蓁），指出對方用AB合約詐財，不法所得高達8位數，如今蘿拉沉默7個月後發聲，於今（31）日跨年夜坦承觸法，但也對蔡阿嘎提出3大指控，沒想到又爆出案外案，警方在蘿拉家中搜出喪屍煙彈，掀起熱議，對此蔡阿嘎的現職員工耶嫩，在社群發聲力挺老闆，也痛罵蘿拉：「請問這是真心懊悔嗎？」耶嫩在Threads上發文，感嘆知錯能改，善莫大焉，痛批蘿拉：「為何不是在一開始就積極面對並誠心還款，之前看到的精品包都莫名消失了，請問這是真心懊悔嗎？」更喊話蘿拉勇於面對司法，而不是持續煽動大眾。耶嫩也分享自己對蔡阿嘎的看法：「蔡阿嘎是個貼心又暖心的老闆。」更強調：「雖然老闆也會罵人跟令人不滿意的時刻，但這不影響我對老闆的喜愛，不然我又怎麼會回鍋呢？」事實上，耶嫩與蘿拉也有不少的心結，在蘿拉離職、耶嫩回鍋後，耶嫩層在蔡阿嘎的Podcast節目《關我屁事》中，直接公開蘿拉的種種惡行，坦言自己離職有很大原因就是蘿拉，指出對方對自己職場霸凌，還曾託付同事辦事，沒想到一不滿就爆氣、摔手機，也常常忘記事情，忘記公布開會日期，還會偷拿公關品。