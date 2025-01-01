我是廣告 請繼續往下閱讀

▲元旦當天參觀總統府，會發送「總統府紀念版乖乖」，數量有限、發完為止。（圖／總統府提供）

▲台南市1月1日元旦當天正常清運。（圖／台南市政府提供）

▲蝦皮店到店智取門市在元旦當天是24小時正常營業。（圖／記者黃韻文攝）

2025新年快樂！元旦是國定假日、放假一天，元旦除了總統府有參觀活動，民眾也相當關心元旦放假了，股市休幾天、郵局有營業嗎、有沒有垃圾車、蝦皮店到店營業等民生資訊，《NOWnews》整理熱門營業時間一文看懂。1月1日是中華民國開國紀念日，依據勞動基準法第37條規定放假，也就是國定假日。雇主應依勞動基準法第37條、第39條規定給假並給薪。若需要勞工元旦出勤，依法應加倍發給工資。總統府預計在6時27分舉行元旦升旗典禮，元旦當天上午4時30分起就開放民眾進場，5時起會有一系列表演，國防部三軍樂儀隊也會在府前廣場操演展示。1月1日當天上午9時至下午5時這段時間，總統府開放民眾入內參觀，府內會設置農產品、文創等市集。總統府開放參觀區域：府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展場（含9個常設展主題展區、3個特展空間）、迴廊、南苑、北苑、郵局、紀念品中心等區域。大禮堂舉辦4場活動：上午播映動畫電影《魔法阿媽》，下午有3場主題講座，分別是「總統府的建築故事」、「新臺漫時代」、「臺灣民主化的原聲帶」。114年總統暨副總統春聯、紅包袋、限量版「總統府紀念版乖乖」等紀念品，會在元旦當天開放參觀時發送，數量有限。根據2025年台股行事曆，元旦（1月1日）休市一天，1月2日恢復交易。各地郵局營業窗口僅臺北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。在元旦當天清潔隊例假，台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義市、高雄市皆停止收運服務，不過各縣市在1月2日都會恢復正常收運。而台南市1月1日元旦當天依平常模式正常清運。◾蝦皮店到店：1月1日元旦當天正常營業。◾蝦皮智取門市：1月1日元旦當天24小時正常營業。◾超商取貨：依超商門市營業時間為主，學校或辦公大樓內門市在元旦當天可能關閉。全年無休的好世多，在1月1日元旦當天也是正常營業，營業時間自上午10時至晚間9時30分。◾國立台灣圖書館：元旦休館。◾台北市立圖書館：元旦休館。◾新北市立圖書館：元旦休館。◾桃園市立圖書館：元旦休館。◾新竹縣公共圖書館：元旦休館，書籍應還日期及預約書保留日期為12月31日、1月1日者，延後至1月2日，如欲還書，可投入各館還書箱。◾台中市立圖書館：元旦休館，大墩分館／葫蘆墩分館配合文化中心開館服務。◾國立公共資訊圖書館（台中）：全館（含總館B1自修室）元旦休館。◾台南市立圖書館：元旦休館。◾高雄市立圖書館：各分館、大東藝術圖書館、民眾閱覽室休館。總館開放時間是上午10時至下午5時。若取書、還書到期日是1月1日，將順延至1月2日。