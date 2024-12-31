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▲金曲歌后蔡健雅一身黑色皮大衣造型現身台中跨年晚會。（圖／三立提供）

▲OZONE從跨年到元旦一共要跑3場演出。（圖／三立提供）

金曲歌后蔡健雅將今年唯一一場跨年獨家獻給台中，她一身黑色皮大衣造型現身，以〈別找我麻煩〉開場，喊話現場觀眾：「今天來台中跟大家度過2024最後一天，感覺非常開心，很珍惜這一刻，好久好久沒有看到那麼多的朋友。」今年她為影集《不夠善良的我們》寫了OST、以〈芬蘭距離〉獲得金鐘獎最佳原創歌曲獎，所以在跨年夜特別把〈善良的我們〉送給大家：「在2025年來臨時，希望大家多多愛自己。」蔡健雅在talking環節時也不忘自嘲：「剛剛都是很多年輕人（歌手）很high，今天大姐姐來唱一些感性的歌會不習慣嗎？今天有很多歌手要為大家唱歌，所以我要趕緊唱，接下來是〈讓浪漫作主〉，請你們讓我感受台中的浪漫，用各種各樣的方式好嗎？」今年台中跨年晚會陣容堅強，包括蔡健雅、輝人、五堅情、告五人、玖壹壹、Ozone、芒果醬Mango Jump、血肉果汁機、高爾宣OSN等人，其中人氣男團OZONE從跨年到元旦一共要跑3場演出，台中是首站，他們以扇子舞開場，帶來〈一起看月彎彎〉，接著成員林佳辰代表祝福觀眾：「希望大家明年紅得發紫，送給大家〈Purple Day〉。」最後送給粉絲〈Unicorn〉，3首歌都真唱，誠意十足。主持人蔡尚樺看了也大喊：「超級帥，Ozone！」