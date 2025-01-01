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▲陳哲遠（左）在唱到「你優雅的像一隻貓」時，疑似假唱。（圖／湖南衛視 微博）

除了台灣各地熱鬧跨年，中國大陸也展開跨年晚會，其中大陸湖南衛視卻爆出有藝人出包，曾與趙露思一同出演《偷偷藏不住》的陳哲遠，被爆出在和女星程瀟對唱時「假唱」，明明麥克風沒拿到嘴邊，音響卻傳出他的人聲，而大型翻車影片曝光後瞬間登上熱搜，也讓網友直呼太傻眼。今年28歲的大陸男星陳哲遠，在去年（2023年）因和趙露思一同出演網路劇《偷偷藏不住》而爆紅，而他今天（31）日跨年夜，也現身大陸湖南衛視跨年晚會，和女星程瀟一同甜唱周杰倫的浪漫歌曲〈迷迭香〉，沒想到卻是他大型翻車現場。只見陳哲遠和程瀟一同跳著雙人舞，在唱到「妳優雅的像一隻貓」時，陳哲遠沒有把手上的麥克風放在嘴邊，音響裡卻還是傳出陳哲遠的歌聲，而他下一秒也迅速將麥可風拿到嘴邊，但整段過程早已被網友錄下，放到網路上宣傳，而「陳哲遠假唱忘記拿麥」一詞也秒登微博熱搜。對此大陸網友紛紛直言：「來點能唱現場的吧！別演戲了！丟人」、「我是真的服了啊」、「段嘉許，要麼真唱，要麼別唱」、「連嘴型都對不上，太出戲了」、「本來還挺喜歡他的，結果假唱，有點失望」、「找個能真唱的能嗎？丟人芒果台」、「如果真唱不了一點，就別接這種工作割韭菜賺錢了」、「嘴都沒對上，還忘記拿麥，真是尷尬。」