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▲張惠妹透露，全家人都在大巨蛋陪她一起跨年。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹大巨蛋最後一場演唱會，和4萬名粉絲一起開心邁進2025年，這次也是該場地首次舉辦跨年演唱會，並施放新年煙火，全場瞬間嗨翻，張惠妹也開心表示，「把不好的事情都忘掉，迎接2025年！」順利倒數結束後，她也帶來前幾天都沒有唱過的〈日出〉，接著還有不可錯過的嗨歌段落〈Bad Boy〉、〈Yes or No〉、〈三天三夜〉，她也嗨喊，「新年派對現在才開始！」甚至還想乾脆唱到天亮。張惠妹今日唱完〈我要飛〉、〈渴了〉，從熱氣球下來之後，就回到主舞台和全場粉絲一起跨年，就怕沒有倒數好，她不斷在台上喊「好緊張！」接著從倒數60秒，還說「要從現在開始倒數嗎？」也向大家呼喊，「把前一年不好的事情都忘掉，迎接2025年！」並要大家抱緊身邊重要的人，跨年瞬間也在大巨蛋首次放起跨年煙火。順利倒數結束後，張惠妹也帶來〈日出〉，還有鼓隊進場，氣勢相當磅礡，接著更是開始新年派對，帶來多首嗨歌，〈Bad Boy〉、〈Booty Call〉、〈Yes or No〉、〈三天三夜〉等歌，即使讓全場一起跳起來，但台下觀眾的體力似乎消耗不完，全場瞬間嗨翻！張惠妹在安可階段，看到台下粉絲依舊嗨翻天，還說「乾脆唱到天亮，我也來不及回台東」，且每年第一天她們台東部落都會舉辦年祭，不過因為媽媽、哥哥和姊姊們都在台北陪她一起在大巨蛋跨年，所以大家都沒有要回去，「但今天有4萬人一起參加年祭，很想要你們手牽手跳舞。」