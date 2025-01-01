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▲2NE1成員SANDARA PARK也在高雄跨年熱力演出。（圖／翻攝自華視綜藝頻道）

▲幻藍小熊登上高雄跨年舞台，全員黑色服裝現身，胸口別黑絲帶。（圖／翻攝自華視綜藝頻道）

「2025 高雄跨年晚會-亞灣星海奇航」今晚盛大登場，有「六金級」超狂卡司演出，包括徐佳瑩、盧廣仲、2NE1成員SANDARA PARK、告五人、麋先生、GENBLUE幻藍小熊、SEVENTOEIGHT等多組藝人。台灣偶像團體「GENBLUE幻藍小熊」儘管紅到韓國，仍選擇回到家鄉台灣跨年演出，由於其中有韓籍成員Ayeon，全員特別戴上黑絲帶哀悼韓國空難。先前韓國濟州航空發生嚴重空難，導致179人罹難，全韓國人民陷入哀悼，有不少韓星原訂來台跨年演出，都一度傳出將取消，卻還是在溝通協調下順利飛抵台灣。為了表示哀悼心情，2PM成員俊昊、APINK、SEVEN TO EIGHT、SCOOL等多組藝人胸口都別上黑色絲帶致意，先前登上韓國打歌節目的幻藍小熊也不例外。幻藍小熊今日登上高雄跨年晚會賣力演出多首歌曲，在寒冬中勁歌熱舞，XXIN、媛媛、毓、采甄、Nico及韓籍成員Ayeon皆穿上全黑服裝演出，胸前也戴著黑絲帶，以此哀悼韓國空難事件。