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▲張韶涵在湖南衛視跨年晚會上唱了多首經典歌曲，在戰車上的表現也讓網友大讚非常有實力。（圖／芒果TV）

▲張韶涵在微博上感謝粉絲，也喊話：「想用音樂在2024年畫上句點。」（圖／張韶涵 微博）

大陸湖南衛視（芒果TV）昨（31）日展開跨年演唱會，其中台灣女星張韶涵也有出席，不僅一次性狂飆多首經典歌曲，在演唱〈歐若拉〉時更是踩上戰車繞場，在顛簸的路途上更是穩穩發揮，完全沒有走音、跑掉，對此大陸網友也大讚：「實力派歌手欸」、「是誰把晚會開成演唱會」、「好牛的串燒！」張韶涵這次登上湖南衛視跨年晚會，上身以碎鑽點綴的玫瑰包裝，下身則搭配銀色長裙，十分吸睛，而她也一連帶來多首精彩串燒，〈暮色回响〉、〈寓言〉、〈歐若拉〉、〈淋雨一直走〉、〈香水百合〉、〈潘多拉〉，幾乎都是她的經典歌曲，其中在唱到〈歐若拉〉時，張韶涵站上戰車繞場，高音卻絲毫沒有被顛簸移動的車子影響，超強的實力也讓觀眾嘖嘖稱奇。大陸網友也直呼：「穩穩的很安心」、「姐唱爽了，我聽爽了！就這個全開麥絕」、「是誰把晚會開成演唱會」、「好牛的串燒」、「這才是真唱的」、「是誰那麼美又那麼會唱啊」、「在芒果台收視持續下降、進入低谷的時候強勢拉回來！」而張韶涵稍早也在微博上感謝粉絲：「2024，我歌手生涯的20週年，依然是被音樂填滿的。這一年，我走過了我人生的第100場演唱會，這一年，我發了新的專輯。依然帶著來時的赤誠把我看見世界的角度用音樂分享給愛我的朋友，我們一起勇往直前，共同進步，一起尋找心中的答案。」