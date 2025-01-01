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▲張惠妹和全場4萬人一起參加年祭。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹在大巨蛋最後一場演唱會順利結束，今（1）日稍早安可時，她才唱完〈原來你什麼都不想要〉，就直呼這是她唱這麼多場演唱會以來，有史以來最累的一次，看到台下觀眾仍嗨到不行，不禁笑說「乾脆唱到天亮！」不過下秒又忍不住落淚向4萬名粉絲告白，表示「從開始唱歌到現在，熱情都沒有變，對音樂、對站上舞台，多麼的熱切，很渴望站在台上唱歌給大家聽」，並和大家相約很快就會見面。而演唱會結束後，許多粉絲也都捨不得離開現場。在眾多粉絲的歡呼下，張惠妹安可階段邊演唱〈原來你什麼都不想要〉邊升上舞台，看到台下粉絲依舊活力滿滿，她笑說「12點多了耶，乾脆唱到天亮！反正我也來不及回台東了。」她也透露，全家人都在大巨蛋陪她一起跨年，沒辦法回台東參加年祭，「媽媽很辛苦，每一場都在，我們今天把年祭搬到大巨蛋，我們今天有4萬人參加年祭」，要大家記住這個畫面。接著張惠妹也忍不住講到落淚，和台下4萬名粉絲告白，「從開始唱歌到現在，熱情都沒有變，對音樂、對站上舞台，多麼的熱切，很渴望站在台上唱歌給大家聽」，也覺得是台下的粉絲給了她很多力量，「謝謝你們！要相信一定會有那麼一個人會陪在你身邊，或者有一首張惠妹的歌會陪著你。」全場也一起合唱〈我最親愛的〉，並在凌晨12點51分結束演唱會，而粉絲似乎還有點依依不捨，都還留在現場。