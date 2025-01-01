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▲五月天演唱會不僅有現場演唱會，還有線上演唱會和眾多粉絲同樂。（圖／五月天粉專）

五月天「5525回到那一天」巡演演唱會新年特別版迎來跨年場，不僅和2.5萬人在桃園棒球場同樂，還砸了9000萬製作「FLY TO 2025 線上跨年演唱會」，吸引15萬人一起在線上嗨翻。而在特別的日子，五月天也邀請大咖歌王、貴人李宗盛在線上演唱會裡「獻聲」，非常感謝對方，若是沒有李宗盛當年的賞識，也沒有如今的五月天。五月天一開場就帶來多首嗨歌和全場粉絲同樂，完全不受寒冷天氣影響。除了歌曲表演之外，還有粉絲最期待的聊天環節，今日冠佑就提到，有一年他們沒有跨年演唱會，原本以為可以輕鬆一點，沒想到卻是錯覺，因為他那天去外面烤肉，本來以為會很有趣，沒想到心裡卻很空虛，團員下秒馬上吐槽，「是跟誰那麼空虛？」還笑說是不是逢場作戲，全場全都笑翻。五月天今日不僅有現場演唱會，也和粉絲一起在線上同樂，從前置到製作耗時2年，斥資9000萬打造「五比精彩」的音樂時光之旅。透過「時光機」的回顧，五月天還邀來重要貴人李宗盛在線上演唱會裡「獻聲」，回想到1997年如果沒有李宗盛的一通電話，進而發行第一張專輯，就不會有現在的五月天。這次線上演唱會拍攝的同時，五月天也找來和25年一起胼手胝足的工作夥伴入鏡，表達感念和感謝之意。在邁向2025新的一年，除了獻上最感人的「FLY TO 2025 線上跨年演唱會」，五月天傾心力作全新單曲〈任性〉，作為獻給一路陪伴的粉絲最深情的新年禮物。而跨年演唱會結束後，1月1、4、5日，五月天也將繼續陪粉絲同樂。