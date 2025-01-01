元旦咖啡優惠來了！跨年看煙火熬夜、元旦升旗早起，都需要來杯提神咖啡，4大超商慶祝2025新年快樂，都推出元旦咖啡好康。「LINE禮物」有7-11咖啡電子票券，迎接新年加25元多1件；7-11門市今（1）起特大杯美式3杯100元，平均33元逼近半價；萊爾富、美廉社都有5折咖啡；星巴克門市周邊半價。《NOWnews》整理元旦咖啡優惠，每杯原價、平均特價、折扣一文看懂。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品馥列白拿鐵2杯146元，6.1折（原價120元、特價73元）➡️點此購買
◾大杯熱厚乳拿鐵2杯90元，6.1折（原價65元、特價45元）➡️點此購買
◾大杯熱黑糖珍珠撞奶2杯86元，7.2折（原價60元、特價43元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶2杯96元，6.9折（原價70元、特價48元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月1日至1月5日
◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾中杯精品拿鐵2杯100元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾經典純奶茶3杯100元，6.7折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
📍APP｜1月1日至1月7日
◾厚乳拿鐵7杯300元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾咖啡珍珠歐蕾7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）
◾大杯燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）
◾風味系列指定熱飲7杯300元，6.6折（原價65元、特價43元）
活動品項：伯爵紅茶拿鐵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／好時經典可可
📍APP｜即日起至1月2日
◾特大杯美式買7送7，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買7送4，6.4 折（原價70元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾買7送4，6.4 折（原價55元、特價35元）
◾西西里風檸檬咖啡系列買7送4，6.4 折（原價80元、特價51元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買3送2 ，6折（原價60元、特價36元）
◾韓柚風味青茶／香鑽水果茶買3送2，6折（原價75元、特價45元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡星巴克
星巴克雖然沒有買一送一，不過1月1日至1月14日期間，在指定星巴克門市買1350元星巴克飲料券1本，加送蛇年紅包袋組1組。此外，即日起至全台門市買指定12星座玻璃杯、New Era、Disney聯名商品享5折優惠，售完為止。
🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至1月5日
◾大杯美式第2杯10元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾中杯單品咖啡任2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品咖啡任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即日起至1月1日
◾特濃美式58杯2025元，6.4折（原價55元、特價35元）
◾特濃拿鐵49杯2025元，6.4折（原價65元、特價41元）
◾大杯單品美式32杯2025元，6.4折（原價100元、特價63元）
◾大杯單品拿鐵29杯2025元，6.4折（原價110元、特價70元）
◾卡布奇諾54杯2025元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾私品茶55元系列17杯588元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾私品茶65元系列15杯588元，6.1折（原價65元、特價39元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至1月2日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元起、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元起、特價33元）
◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元起）
◾特大杯冰氣泡美式（檸檬／柚香）買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯冰茶系列買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾冰泰式奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾冰黑糖珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜即日起至1月22日
◾大杯美式買20送20， 5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買20送15，5.7折（原價55元、特價31元）
🟡OK超商
📍門市｜1月1日
◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
📍APP｜1月1日
◾特大杯美式買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯美式買20送12，6.3折（原價60元、特價38元）
◾特大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價70元、特價44元）
APP加贈888點會員點數
🟡美廉社
📍門市｜即日起至1月7日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾中杯迦納可可39元，7.1折（原價55元）
📍APP｜1月1日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月1日至1月5日
◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾中杯精品拿鐵2杯100元，5.6折（原價90元、特價50元）
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📍APP｜即日起至1月2日
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🟡星巴克
星巴克雖然沒有買一送一，不過1月1日至1月14日期間，在指定星巴克門市買1350元星巴克飲料券1本，加送蛇年紅包袋組1組。此外，即日起至全台門市買指定12星座玻璃杯、New Era、Disney聯名商品享5折優惠，售完為止。
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◾中杯單品咖啡任2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
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📍APP｜即日起至1月1日
◾特濃美式58杯2025元，6.4折（原價55元、特價35元）
◾特濃拿鐵49杯2025元，6.4折（原價65元、特價41元）
◾大杯單品美式32杯2025元，6.4折（原價100元、特價63元）
◾大杯單品拿鐵29杯2025元，6.4折（原價110元、特價70元）
◾卡布奇諾54杯2025元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾私品茶55元系列17杯588元，6.3折（原價55元、特價35元）
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🟡萊爾富
📍門市｜即日起至1月2日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元起、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元起、特價33元）
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◾特大杯氣泡系列買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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📍APP｜即日起至1月22日
◾大杯美式買20送20， 5折（原價45元、特價23元）
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📍門市｜1月1日
◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
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◾特大杯美式買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
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◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
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