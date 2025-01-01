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▲義大世界連續16年施放跨年煙火，今年四大主題翻玩科幻創意毫無冷場。（圖／義大世界提供）

▲義大世界此次跨年湧入約5萬多人齊聚迎新年。（圖／義大世界提供）

義大世界跨年煙火秀在2025年的第一刻，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火。煙火開場燃放獨家光之柱煙火震撼全場，光柱煙火邁向夜空，象徵新的一年充滿能量，接著升級版的環場跑動煙火經典重現，運用西班牙頂級煙火彈呈現出的煙花繽紛耀眼，還有國際大秀規模等級的高空煙火巨幕等煙花勝景，以最精彩的視聽覺夢幻饗宴，陪伴大家歡慶新年的第一天。義大世界連續16年施放跨年煙火，已是南台灣知名跨年活動，義大世界表示，今年四大主題，翻玩科幻創意毫無冷場，讓大家看好看滿，一同邁向2025科技年。此次跨年整個義大世界湧入約5萬多人齊聚迎新年。歡慶元旦，義大遊樂世界也推出新年派對票價，1/2前第二人只要1元，需搭配一名遊客購買899元全票，等於雙人只要900元；1/12前，每週六日及元旦當天，高雄市民還有加碼優惠，出示證件成人只要450元，12歲以下只要10元(需搭配一名成人購票)。