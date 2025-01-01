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▲▼逢澤莉娜宣布喜訊。（圖／翻攝自逢澤莉娜 IG）

日本聲優神谷浩史昨（31）日宣布和33歲演員逢澤莉娜結婚！49歲的神谷浩史出道多年，參演過許多經典動漫，包括《航海王》、《進擊的巨人》等，他透過製作公司發布喜訊，讓粉絲又驚又喜。神谷浩史透過公司宣布喜訊，「雖然是個人私事，但向大家宣告，神谷浩史已與逢澤莉娜小姐結婚。」並表示希望新的一年大家以健康為優先考量。逢澤莉娜也分享心情，「雖然我還不成熟，但我永遠不會忘記感謝每一位支持我的人，並將繼續盡我所能，讓你們保持笑容，今後也請多多指教。」不只是神谷浩史，還有男星溝端淳平、《東京復仇者》聲優廣瀨裕也都宣布喜訊，溝端淳平表示已經和女友交往一段時間，「謝謝大家一直以來的支持，讓我能迎來這樣的重要時刻。」廣瀨裕則透露另一半是圈外人，將來會持續投入表演、演唱，希望大家繼續支持他。