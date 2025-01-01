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▲2025年春節比較早，在1月底就除夕，剛好假期卡到上一個週末，因此可以放假9天非常棒。（示意圖／Pexels）

▲行政院人事總處公布的2025年行事曆，其中農曆春節假期長達9天，全年度3天以上連假一共有6次。（圖／行政院人事總處提供）

▲2025行事曆「請假攻略」一圖看懂，懂用特休，整年度有三個9天連假！（圖/NOWnews社群中心製表）

2025年來啦！新的一年開始，許多人在每年年初總是會按照每年的行事曆來安排旅遊、公事等，不少人也好奇今年過年到底放幾天假、是否需要補班補課等等。《NOWnews》特別整理2025年行事曆重要事蹟，今年2025農曆春節過得比較早，，不管是要規劃出國旅遊還是國內旅遊都非常適合。，其中特別的是，今年中秋節和國慶日只差一個禮拜，因此連續兩週放連假，實在太幸福了！以下是2025年6大連假日期整理：📍農曆春節（1/25～2/2）📍228紀念日（2/28～3/2）📍清明連假（4/3～4/6）📍端午連假（5/30～6/1）📍中秋連假（10/4～10/6）📍國慶連假（10/10～10/12），《NOWnews》也特別製作2025「請假攻略搶先看」的圖卡，特休如何發揮最大效益，讓民眾可以一圖看懂。📍元旦1月1日（三）放假一天，特休請1/2（四）、1/3（五）可以讓1天假期變成5天。📍勞動節5月1日放假一天，特休請5/2日，可以讓1天假期變成4天。