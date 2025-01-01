2025年來啦！新的一年開始，許多人在每年年初總是會按照每年的行事曆來安排旅遊、公事等，不少人也好奇今年過年到底放幾天假、是否需要補班補課等等。《NOWnews》特別整理2025年行事曆重要事蹟，包括過年9天假期、6大連假整理、請假攻略以及補班補課日期等，讓民眾一文看懂好安排行程！
2025過年放9天連假！補班補課日全年度只有一次
今年2025農曆春節過得比較早，1月27日因為剛好碰到禮拜一是小年夜彈性放假，加上剛好週末過完，因此1月25日就等於開始放春假，一口氣放到2月2號，等於今年的春節連假一共有9天之長，不管是要規劃出國旅遊還是國內旅遊都非常適合。至於1月27日小年夜彈性放假的禮拜一，將會移到2月8日（六）補班補課，而這同時也是今年唯一的補班補課哦！
2025年行事曆6大連假整理！中秋、國慶連假都在10月
而今年2025年行事曆一共會有6個3天以上的連假可以放，包括農曆春節、228紀念日、清明連假、端午連假、中秋連假以及國慶連假，其中特別的是，今年中秋節和國慶日只差一個禮拜，因此連續兩週放連假，實在太幸福了！以下是2025年6大連假日期整理：
📍農曆春節（1/25～2/2）
📍228紀念日（2/28～3/2）
📍清明連假（4/3～4/6）
📍端午連假（5/30～6/1）
📍中秋連假（10/4～10/6）
📍國慶連假（10/10～10/12）
2025年請假攻略出爐！創造9天連假機會靠自己了
然而今年除了春節有9天連假之外，也有其他連假搭配上班族的特休可以直接爽放9天的長假，《NOWnews》也特別製作2025「請假攻略搶先看」的圖卡，特休如何發揮最大效益，讓民眾可以一圖看懂。
📍元旦1月1日（三）放假一天，特休請1/2（四）、1/3（五）可以讓1天假期變成5天。
📍清明連假4月3日（四）開始放4天，不過剛好卡到前一週週末，因此特休請3/31（三）、4/1（四）、4/2（五）的話，可以4天連假變9天。
📍勞動節5月1日放假一天，特休請5/2日，可以讓1天假期變成4天。
📍中秋、國慶連假剛好連接上下週末，因此只要特休請10/7（二）、10/8（三）、10/9（四）就能中秋連假接特休，再接國慶連假，總共變成9天連假。
綜合上述來看，清明連假以及中秋、國慶連假因為剛好都有卡到上下週末的緣故，因此4月以及10月使用上班族都擁有的「特休假」CP值非常高，等於一整年有三個9天連假，安排出遊、出國放鬆都非常合適。《NOWnews》也在此祝各位讀者新年快樂，趕快安排好今年的行程吧！
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今年2025農曆春節過得比較早，1月27日因為剛好碰到禮拜一是小年夜彈性放假，加上剛好週末過完，因此1月25日就等於開始放春假，一口氣放到2月2號，等於今年的春節連假一共有9天之長，不管是要規劃出國旅遊還是國內旅遊都非常適合。至於1月27日小年夜彈性放假的禮拜一，將會移到2月8日（六）補班補課，而這同時也是今年唯一的補班補課哦！
2025年行事曆6大連假整理！中秋、國慶連假都在10月
而今年2025年行事曆一共會有6個3天以上的連假可以放，包括農曆春節、228紀念日、清明連假、端午連假、中秋連假以及國慶連假，其中特別的是，今年中秋節和國慶日只差一個禮拜，因此連續兩週放連假，實在太幸福了！以下是2025年6大連假日期整理：
📍農曆春節（1/25～2/2）
📍228紀念日（2/28～3/2）
📍清明連假（4/3～4/6）
📍端午連假（5/30～6/1）
📍中秋連假（10/4～10/6）
📍國慶連假（10/10～10/12）
2025年請假攻略出爐！創造9天連假機會靠自己了
然而今年除了春節有9天連假之外，也有其他連假搭配上班族的特休可以直接爽放9天的長假，《NOWnews》也特別製作2025「請假攻略搶先看」的圖卡，特休如何發揮最大效益，讓民眾可以一圖看懂。
📍元旦1月1日（三）放假一天，特休請1/2（四）、1/3（五）可以讓1天假期變成5天。
📍清明連假4月3日（四）開始放4天，不過剛好卡到前一週週末，因此特休請3/31（三）、4/1（四）、4/2（五）的話，可以4天連假變9天。
📍勞動節5月1日放假一天，特休請5/2日，可以讓1天假期變成4天。
📍中秋、國慶連假剛好連接上下週末，因此只要特休請10/7（二）、10/8（三）、10/9（四）就能中秋連假接特休，再接國慶連假，總共變成9天連假。
綜合上述來看，清明連假以及中秋、國慶連假因為剛好都有卡到上下週末的緣故，因此4月以及10月使用上班族都擁有的「特休假」CP值非常高，等於一整年有三個9天連假，安排出遊、出國放鬆都非常合適。《NOWnews》也在此祝各位讀者新年快樂，趕快安排好今年的行程吧！