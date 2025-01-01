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在經歷交易繁榮的一年，標普500指數受到降息預期、經濟增長和人工智慧熱潮的推動，連續第二年漲幅超過20%。但2024年美股最後一個交易日，隨著美債殖利率上升，市場獲利了結情緒影響，週二（31日）美股主要指數回吐早盤漲幅後收低。根據CNBC報導，2024年，標普500指數上漲23.31%，延續去年24.2%的漲幅，兩年合計漲幅達53%，創下自1997年和1998年近66%漲幅以來的最佳紀錄。同時，道瓊指數2024年上漲12.88%，表現較為溫和；那斯達克指數表現最佳，全年漲幅達28.64%。圍繞在人工智慧及潛在生產力提升的熱情，助推主要指數在今年創下多次新高。被稱為「美股七雄」成員之一的AI晶片巨頭輝達（Nvidia）和蘋果公司（Apple）分別上漲171%和30%，雙雙創下2024年的新高。華府的政策發展助推下半年的股市上漲。美國聯準會（Fed）自9月以來將基準利率下調整整1個百分點，提振了對美國經濟持續增長的信心。11月，美國總統當選人川普在選舉中獲得勝利也推動股市大幅上漲，交易者對共和黨政府下稅收降低和監管放鬆的預期表示歡迎。在美選之後，銀行股成為一大贏家。摩根大通和高盛年內分別上漲約41%和48%。特斯拉的股價也上漲逾62%，因其執行長馬斯克與川普關係密切。同時，比特幣表現甚至優於股市，今年漲幅達119%，並首次突破10萬美元大關。BMO財富管理公司美國投資長馬永裕（Yung-Yu Ma）表示，「我認為驅動2024年這種熱情的原因之一是，今年各方面都有積極的進展。通膨呈下降趨勢，聯準會在9月積極降息，大部分時間，10年期美債收益率表現平穩，加上盈利增長，所有因素同時向好。」在第四季度，那斯達克指數和標普500指數分別上漲6.2%和2.1%，這是自2021年以來首次連續五個季度上漲。道瓊指數同期僅上漲0.5%，在五個季度中第四次錄得正增長。儘管全年表現強勁，華爾街在12月的最後幾天表現掙扎，投資者對2024年的大贏家進行獲利了結，並對年底利率上升的擔憂加劇。道瓊指數12月下跌5.3%，標普500下跌2.5%，納斯達克則小幅上漲0.5%。馬永裕補充稱，「如果估值偏高，很多利好已經被反映在股價中，那麼下一個推動10%漲幅的催化劑是什麼？如果目前看不明顯，我認為年底時投資者只是選擇鎖定大量利潤。」投資者本希望迎來所謂的「聖誕老人行情」，即股市在日曆年最後五個交易日和一月的前兩個交易日上漲。然而，標普500指數今年以連續四個交易日下跌收尾，這是自1966年以來的首次。 蘋果和輝達週五均下跌，四個交易日內三次收低。美股將於週三（1日）元旦休市。道瓊工業指數下挫29.51點或0.07%，收報42544.22點。標普500指數下跌25.31點或0.43%，收在5881.63點。那斯達克指數大跌176點或0.90%，收19310.79點。費城半導體指數滑落46.57點或0.93%，收4979.93點。