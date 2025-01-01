我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市政府舉辦「蛇現幸福跨年晚會」，結果引爆一連串亂象，參加民眾大票人傻眼開轟。（圖/盧秀燕臉書）

▲韓星丁輝人本來站在盧秀燕的旁邊的旁邊，結果被盧秀燕一把抓住手腕大力拉過來站她旁邊，粉絲相當氣憤。（圖/Threads）

台中跨年晚會被大砲轟嗆爆，台中市政府為迎接2025新年到來，在水湳中央公園舉辦「蛇現幸福跨年晚會」，結果整場跨年晚會災難不斷，先是有民眾發現音響品質爛，收音非常差之外，還因為動線規劃不佳人潮爆塞車，現場突然進行「入口管制」，警報狂響等，加上盧秀燕在最後倒數還大力拉了韓團MAMAMOO成員丁輝人的手，遭粉絲痛批失態，許多網友都到盧秀燕臉書表達不滿，要求出面道歉。在台中跨年晚會結束之後，有大票民眾在社群平台「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「史上最爛的跨年晚會....毫無優點可言，今年跨年太掃興了！」然而綜合整理民眾不滿的點，，通通被拿出來一條一條檢討嗆爆。其中煙火部分，有外國人也在Threads上發文表示；台中在地人則表示：「我本來很開心在拍煙火，拍到後面完全不知道在拍什麼，然而台中晚會在準備要倒數的時候，包括市長盧秀燕以及各種官員都一起上台準備迎接新年，粉絲怒火瞬間被點燃，紛紛跑到盧秀燕臉書大罵、「現在是韓國哀悼期，請盧秀燕放過我們丁輝人」、「所以硬拉丁輝人要不要跟她道歉啦！」