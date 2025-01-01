台中跨年晚會被大砲轟嗆爆，台中市政府為迎接2025新年到來，在水湳中央公園舉辦「蛇現幸福跨年晚會」，結果整場跨年晚會災難不斷，先是有民眾發現音響品質爛，收音非常差之外，還因為動線規劃不佳人潮爆塞車，現場突然進行「入口管制」，警報狂響等，加上盧秀燕在最後倒數還大力拉了韓團MAMAMOO成員丁輝人的手，遭粉絲痛批失態，許多網友都到盧秀燕臉書表達不滿，要求出面道歉。
在台中跨年晚會結束之後，有大票民眾在社群平台「Threads」貼文指出「台中跨年晚會真的爛透了....音響爛到不行，動線規劃也超級差，主持人一直講錯丁輝人名字還有團名，盧秀燕最後還大力拉丁輝人的手，我真的是在現場快被氣死，重點是最後煙火朝著人射，好幾發煙火都在我們頭頂炸開，一堆人尖叫罵髒話，到底台中跨年晚會今年在幹嘛啊？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我真的要氣到中風，盧秀燕拉丁輝人的手超大力，人家韓國發生什麼事不知道嗎？還要輝人幫忙作秀，真是夠了」、「煙火真的超可怕，真的都在我們頭頂炸開，我們這區的人瘋狂尖叫」、「音響真的爛到可以，動線規劃實在太誇張差，到最後剩下一個出入口可以進出，是發生什麼事？」、「史上最爛的跨年晚會....毫無優點可言，今年跨年太掃興了！」
台中跨年晚會被嗆爆！亂象太多外國人也被嚇壞了
然而綜合整理民眾不滿的點，包括「音響設備太爛，收音品質非常差」、「現場狂響警報要大家不要再前往中央公園，但明顯是動線規劃不佳導致人潮擁擠」、「煙火施放點距離民眾太近，許多煙火都在民眾頭頂直接炸開，火花還掉在民眾頭上」、「主持人功課沒做足念錯韓星名稱」以及「盧秀燕及官員對韓星丁輝人行為舉止不禮貌」，通通被拿出來一條一條檢討嗆爆。
其中煙火部分，有外國人也在Threads上發文表示「台中的煙火看起來太不安全....很多煙火掉在人們的頭上，真的很嚇人，大家都在驚慌當中跑來跑去，如果這些煙火的火花掉進眼睛，幾乎肯定會造成失明的嚴重後果，請台中市政府要注意這情況」；台中在地人則表示：「我本來很開心在拍煙火，拍到後面完全不知道在拍什麼，大家都在逃跑，因為煙火就砸在我們前面跟旁邊.....。」
粗魯對待MAMAMOO成員丁輝人！盧秀燕失態被出征
然而台中晚會在準備要倒數的時候，包括市長盧秀燕以及各種官員都一起上台準備迎接新年，其中MAMAMOO成員丁輝人本來沒有站在盧秀燕旁邊，盧秀燕見狀直接一把拉住輝人的手腕強行將她拉到身邊，台下粉絲看到這幕還大喊：「欸欸欸幹嘛幹嘛！不要這樣啊」，由於南韓剛發生重大空難，不少人都認為盧秀燕這舉止沒有禮貌且是嚴重失態。
粉絲怒火瞬間被點燃，紛紛跑到盧秀燕臉書大罵「心疼輝人，韓國發生那麼大的事件硬拉她出來幫你做秀？還那麼大力拉輝人的手？看了都尷尬」、「丟臉丟死人了，妳不知道人家國家發生什麼事嗎？到底在幹什麼啊」、「為什麼不懂得尊重身體界線？要動手動腳直接去拉人」、「現在是韓國哀悼期，請盧秀燕放過我們丁輝人」、「所以硬拉丁輝人要不要跟她道歉啦！」
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我真的要氣到中風，盧秀燕拉丁輝人的手超大力，人家韓國發生什麼事不知道嗎？還要輝人幫忙作秀，真是夠了」、「煙火真的超可怕，真的都在我們頭頂炸開，我們這區的人瘋狂尖叫」、「音響真的爛到可以，動線規劃實在太誇張差，到最後剩下一個出入口可以進出，是發生什麼事？」、「史上最爛的跨年晚會....毫無優點可言，今年跨年太掃興了！」
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然而綜合整理民眾不滿的點，包括「音響設備太爛，收音品質非常差」、「現場狂響警報要大家不要再前往中央公園，但明顯是動線規劃不佳導致人潮擁擠」、「煙火施放點距離民眾太近，許多煙火都在民眾頭頂直接炸開，火花還掉在民眾頭上」、「主持人功課沒做足念錯韓星名稱」以及「盧秀燕及官員對韓星丁輝人行為舉止不禮貌」，通通被拿出來一條一條檢討嗆爆。
其中煙火部分，有外國人也在Threads上發文表示「台中的煙火看起來太不安全....很多煙火掉在人們的頭上，真的很嚇人，大家都在驚慌當中跑來跑去，如果這些煙火的火花掉進眼睛，幾乎肯定會造成失明的嚴重後果，請台中市政府要注意這情況」；台中在地人則表示：「我本來很開心在拍煙火，拍到後面完全不知道在拍什麼，大家都在逃跑，因為煙火就砸在我們前面跟旁邊.....。」
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然而台中晚會在準備要倒數的時候，包括市長盧秀燕以及各種官員都一起上台準備迎接新年，其中MAMAMOO成員丁輝人本來沒有站在盧秀燕旁邊，盧秀燕見狀直接一把拉住輝人的手腕強行將她拉到身邊，台下粉絲看到這幕還大喊：「欸欸欸幹嘛幹嘛！不要這樣啊」，由於南韓剛發生重大空難，不少人都認為盧秀燕這舉止沒有禮貌且是嚴重失態。
粉絲怒火瞬間被點燃，紛紛跑到盧秀燕臉書大罵「心疼輝人，韓國發生那麼大的事件硬拉她出來幫你做秀？還那麼大力拉輝人的手？看了都尷尬」、「丟臉丟死人了，妳不知道人家國家發生什麼事嗎？到底在幹什麼啊」、「為什麼不懂得尊重身體界線？要動手動腳直接去拉人」、「現在是韓國哀悼期，請盧秀燕放過我們丁輝人」、「所以硬拉丁輝人要不要跟她道歉啦！」
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