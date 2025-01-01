我是廣告 請繼續往下閱讀

跨年煙火秀是每年年底的重頭戲，伴隨著新年倒數計時聲，世界各地許多城市都會舉辦盛大的煙火表演，迎接新的一年到來。位於中東的阿拉伯聯合大公國，其每年的新年煙火秀更是眾所矚目的表演之一，今年更用了超過60個地點的煙火表演、超過10000架無人機，讓阿聯酋風光璀璨的迎接2025年到來。阿拉伯聯合大公國在台灣時間1日凌晨4時正式迎接2025年到來，當凌晨0時一到，首都阿布達比便展開了長達53分不間斷的煙火秀，6000架無人機照亮了整片天空。阿聯7個邦之一的拉斯海瑪（Ras Al Khaimah）舉辦了史上最長的無人機與煙火表演，分成三幕展開。同時，位於杜拜的主題樂園「地球村」（Global Village）也以無人機和煙火正式歡慶新年的到來，迎接阿聯酋邁向2025年的旅程；在沙迦的海岸，也能看見許多家庭搭起帳篷，一起歡呼迎接夜空中絢爛的煙火表演。當前世界最高建築哈里發塔一直以來都是當地居民及遊客迎接新年的標誌性地點。在2025年來臨時，哈里發塔也以標誌性的煙火秀歡慶新的一年到來。