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▲▼台北101煙火及「台灣英雄動漫」光雕秀。（圖／記者葉政勳攝）

▲101董事長賈永婕與台灣英雄光雕合照。（圖／台北101提供）

台北101跨年煙火今（1）日零點準時施放，塔樓不斷跑出「台灣尚勇」4字，中間樓層也顯示「Taiwan」字樣，加上史上最長360秒、總長度6分鐘的煙火主秀，搭配稍早的「台灣英雄動漫」光雕秀，充滿台灣味，絢爛又震撼，，甚至有人說是，101董事長賈永婕也發文問：日前，賈永婕和民進黨立委王世堅拍互嗆的趣味影片，王稱101跨年煙火如果沒有放好，「要馬就跳海，要馬就下台」，賈永婕最後表示「我還是選跳海好了」，對此，賈永婕今天半夜近3點在臉書發文：賈永婕並一一感謝贊助、協力完成今年101煙火秀的單位，還搞笑地說：針對今年101煙火的呈現，網友在Threads、賈永婕貼文下留言：「今年煙火真的很不一樣」、「我每年都去現場報到，今年的煙火很厲害，有第一名的水準！時間很長，種類很多，重點是時間非常緊湊，這點很重要，101煙火有空檔就會有冷掉的感覺，賈董讚讚der」、「今年的煙火真的是最好看的一次」、「現場真的很震撼...很漂亮」、「最喜歡黃金瀑布」、「真的！今年超美欸」、「煙火的最後是整段最美的時刻」、「最喜歡看這種一絲一絲的焰火」、「照片拍不出現場看的美感」、「今年真的美！」