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2024年奪下世界大賽冠軍的美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的二刀流選手大谷翔平，今（1）日在新的一年的第一天，表達了對於2025賽季表達了抱負。他說：「想要連霸。每年一定會有某支球隊奪冠，但能連續奪冠是一件特別困難的事。這正是我最想做到的目標。」在2024年賽季中，大谷翔平締造了史無前例的紀錄——單季「50轟50盜」，並憑藉這驚人的成績，連續兩年、第三次榮獲最有價值球員（MVP）榮譽。這對來說，是個人和團隊榮譽都大豐收的一年。雖然他在2023年9月接受了右手肘手術，但如今已經完全恢復，預計將在新賽季時隔兩年再次以投打雙棲選手的身份登場。然而，對大谷翔平來說，最大的目標始終是幫助球隊獲勝。他說：「自己擁有的能力以及周遭提供支持的環境，越努力越能感受到每一年這些都是多麼寶貴。」大谷懷著感恩的心態，迎接他的大聯盟生涯第八年。大谷2025年夢想的第一步，將從祖國日本開始啟程。3月18日，2025年球季開幕系列賽將於東京巨蛋揭幕，小熊隊的鈴木誠也、今永昇太以及道奇隊的隊友山本由伸等四名日本選手將展開對決。大谷以打者身份迎接新賽季。自本世紀以來，還沒有球隊完成世界大賽連霸。他表示：「連霸的機會非常少，因此難度格外高，因此這就是我最想完成的挑戰。」2025年7月，大谷將迎來31歲生日。他展望未來說：「我認為（自己）作為棒球選手的巔峰期正要到來，或者說現在就在巔峰期之中。如何維持並持續提升，是未來的課題。當表現逐漸下滑時，我也必須正視這一點並有所準備。」他坦言：「這是一個不得不考慮的問題，雖然不願意想，但如今確實到了需要正視這些挑戰的年紀。因此，我必須以不同以往的方式應對。」