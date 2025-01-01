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「詹皇」 LeBron James在美國時間12月30日度過了自己的40生日，他本季雖然已經明顯感受到有一些下滑，但仍然是聯盟中表現出色的球星之一。近期，美國媒體《Basketball Forever》分享了詹皇生涯同隊合作過最年輕和最年長的球員，分別是Scott Williams和Bronny James，居然相差了「37歲」，前者和Bronny祖母同年生，換言之詹皇已經整整和三代人打過球。LeBron James生涯合作過的最年長的球員是Scott Williams，出生於 1968年3月21日，他是藍領內線，生涯有15個賽季，場均5.1分4.7籃板。在與詹皇當隊友時他已經36歲了，克里夫蘭騎士是他打過的第7支球隊、也是最後一支。而在今年的3月將滿57歲。而與James 一起打過球的最年輕的球員，則是他的兒子Bronny James，出生於2004年10月6日，目前20歲，今年被洛杉磯湖人給選中。有趣的是，詹皇的母親Gloria James生日是1968年2月4日，只比Williams大約一個月，換言之後者都可以當Bronny阿公了。Bronny 和Bronny年紀差了37歲，兩人都和詹皇在NBA一起打過球，此事實說明了James的巔峰到底有多長、多恐怖。直到本賽季，他場均仍然可以得到23.5分9助攻7.5籃板，雖然體能已經有所下滑，但依舊可以靠著經驗和出色的球商在聯盟縱橫。