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總統賴清德今（1）日發表上任後首次元旦談話，主題為「以民主厚植國力，迎向世界新局」。賴清德拋出三點訴求，同時也提到立法院所通過的「爭議性法案」，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可聲請釋憲，而人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量；至於《財劃法》部分，賴期待朝野政黨能夠就各自的版本，冷靜再思考，為國家尋求長治久安之道。賴清德上午8時30分在總統府大禮堂對外發表元旦談話，並由副總統蕭美琴、秘書長潘孟安等人陪同出席。賴清德首先祝福民眾，今天是2025年的第一天，一元復始，萬象更新，祈願台灣國泰民安、風調雨順，百業興隆、人民安居樂業、幸福生活。賴清德回顧2024年，一起經歷了震災和風災，挺住威權主義持續不斷的挑戰，也共享榮耀；台灣拿下了「世界12強棒球賽」的冠軍，現在全球各地的台灣人，都知道這個「Team Taiwan」手勢。賴清德細數，在巴黎奧運，王齊麟和李洋，再次奪得羽球男雙金牌，林郁婷為台灣摘下首面拳擊金牌；在國際國中科學奧林匹亞競賽，台灣代表隊的六位學生，通通得到金牌，而楊双子著作、金翎英譯的，《臺灣漫遊錄》，獲得美國國家圖書獎，展現出國際級的台灣文學實力，而台灣英雄，不分年齡、不分領域，在許多國際賽事，都抱回大獎、締造新紀錄，都用傑出的表現詮釋台灣，讓世界看見台灣的精神與文化，也讓全體國人都感到驕傲，「各位國人同胞，我們同甘共苦，榮辱與共，我們一起流淚歡笑，我們都是一家人，都是『Team Taiwan』」。賴清德提到三點，第一，要堅定地走在民主的道路上；第二，要持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈的韌性；第三，要持續均衡台灣，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。賴清德提到，國內政黨競爭，是民主政治的一環，但國內的政治紛爭，必須在憲政體制內，依循民主的方式解決，才能持續深化民主。賴清德表示，立法院所通過的爭議性法案，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制，而人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦。賴清德也說，新的一年，會繼續推動福國利民的政策，但是中央需要足夠的財源來進行各項措施，因此，他期待《財劃法》的修法，朝野政黨能夠就各自的版本，冷靜再思考，為國家尋求長治久安之道。