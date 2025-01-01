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▲波多黎各電網老化而經常面臨停電。（圖／美聯社／達志影像）

2024年落幕，世界各地正陸續迎接2025年到來，不過美國領土波多黎各在週二（31日）準備迎接新年之際，卻發生了全島的大規模停電，近140萬戶陷入黑暗，全島90%地區無電可用。波多黎各官方表示，可能需要長達兩天的時間才能夠恢復供電。根據美聯社、有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，這起大規模停電發生在當地時間清晨時分，電器、空調全都停止運轉，波多黎各整座島嶼都陷入了詭異的寂靜當中。隨後，有能力使用發電機的住戶逐漸開啟設備。一名正好在這天生日的民眾馬努埃（Manuel）站在首都聖胡安（San Juan）一家雜貨店外，抱怨停電「偏偏選在12月31日！」他更無奈表示，「完全沒有喜慶的感覺。」據負責電力傳輸與分配的私人公司Luma Energy，在當地時間31日早上約9時，全島約147萬用戶中，有近90%處於停電狀態。這次停電可能是因地下電纜故障引起。Luma強調，正在「以最快且最安全的方式」恢復供電，「我們理解這次停電在今天這樣的日子帶來的深刻挫折，我們對打亂您的計劃感到抱歉。」Luma表示，要恢復供電，預計將需要24到48個小時。所以停電狀況可能會持續到元旦，甚至1月2日。該公司也正在調查這次停電事故原因。截至31日晚間，超過33.6萬用戶恢復供電，包括16家醫院及波多黎各的水務公司。然而，Luma的網頁顯示停電範圍的功能無法使用。這場停電進一步激化了民眾對Luma和負責電力生產的Genera PR的不滿，越來越多的人要求撤換這兩家公司。現任波多黎各總督皮爾路易斯（Pedro Pierluisi）表示，首都聖胡安和帕羅塞科（Palo Seco）發電廠已展開修復工作，並要求Luma和Genera PR迅速回應，優先重啟受影響區域以外的發電單位，並及時向民眾說明復電進度及應對措施。」美國總統拜登與皮爾路易斯通話，討論停電問題並提供聯邦援助。拜登還與美國能源部通話，指示提供任何必要協助，加速波多黎各的電力恢復。停電迫使企業、公園及多個購物中心關閉，政府也宣布部分機構將採取有限的工作時間。工作人員檢查數百名臥床病患的狀況，並分發冰塊給糖尿病患者保存胰島素。63歲糖尿病患者帕切可（Raúl Pacheco）一邊護理足部傷口，邊聳聳肩說道「我會挪去陽台，就在那裏睡覺。」一名聖胡安的民眾奧爾蒂斯（Jeanette Ortiz）原定邀請一些家人到她家慶祝新年，但計畫被徹底打亂，正用備用發電機度過跨年夜，但如此就不能開火或使用微波爐。波多黎各約有320多萬人口，儘管全島性大停電相對罕見，但因電網老化而經常面臨停電，自2017年9月四級颶風瑪麗亞摧毀電網後問題更加嚴重。波多黎各的電網系統在颶風之前就因多年缺乏維護與投資而陷入衰退。直至近期，工作人員才開始對電網進行永久性修復。島上仍依賴美國聯邦緊急事務管理署提供的發電機以穩定電網。與此同時，波多黎各電力管理局仍在努力重組超過90億美元的債務，這是島上政府機構中負債最重的一個。