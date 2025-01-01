我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市蔣萬安於跨年倒數前致詞。（圖／北市府提供）

▲北市跨年晚會，味全龍啦啦隊李多慧、林襄開場表演。（圖／NOWnews攝影中心）





2025年北市跨年晚會活動強碰歌手「阿妹」張惠妹大巨蛋演唱會，北市府今（1）日表示，電信信令統計超過40萬人於信義區交通管制區內跨年，其中府前廣場及臺北大巨蛋周邊人數超過22萬人；在跨年活動及台北大巨蛋演唱會結束後，於凌晨2時10分捷運完成人潮疏散，為市民朋友與國內外旅客留下美好難忘回憶。台北市蔣萬安於跨年倒數前表示，台北跨年晚會是屬於市民朋友的，大家是來參加跨年晚會、來看自己喜愛的偶像團體表演、不是來聽他講話，所以他簡潔有力地祝福市民新年快樂。截至清晨一時，本次跨年夜台北捷運突破今年新高運量，來到282萬人次，比去年跨年更多了72.3萬人次，捷運公司以2800多名人力協助引導、人流管制，在凌晨2時10分完成疏散。北市府指出，跨年登台倒數前，蔣萬安先到應變中心及警察局前進指揮所了解人流狀況，並向辛苦的同仁致謝。本次跨年活動市府總計投入超過7500名人力因應，其中包含警察局、環保局、觀傳局、衛生局、交通局、消防局、社會局、資訊局、捷運公司等局處夥伴與民間志工。他表示，在今年最後一天，感謝大家堅守崗位，今年跨年夜面臨近幾年來信義區人數新高，活動後的人潮疏散需要各局處與捷運公司共同努力，以確保所有市民朋友安全。而在登台準備跨年倒數時，蔣萬安介紹到，今年台北市政府跨年活動特別邀請到奧運金牌選手王齊麟、林郁婷，以及職棒球員李凱威與陳冠偉與市民朋友一同迎接新年，他相信在新的一年，台灣英雄們一定能再創佳績，讓國人引以為傲。蔣萬安也在韓國女團Apink登台前，前往後台向他們致意，並致贈台北知名牛軋餅、2025跨年圍巾，熱烈歡迎她們來到台北與市民朋友相見歡。北市觀傳局表示，跨年晚會再次展現北市府團隊跨局處合作執行力，包含衛生局、捷運公司、交通局、警察局、環保局、社會局、消防局、觀傳局及民間志工等，共出動逾7500名人力，確保活動順利舉行外，也加強交通疏導與現場秩序維護，以及活動周邊場地垃圾清運與環境復原等，在跨年活動及台北大巨蛋演唱會結束後，於凌晨2時10分捷運完成人潮疏散，為市民朋友與國內外旅客留下美好難忘回憶。