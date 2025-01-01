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▲網友熱烈討論與黃宣合唱的外國人是誰，結果許多內行人全嚇到，因為她是來自加拿大的聲樂老師Rozette，近幾年在台灣知名度大開。（圖/台北觀傳局提供）

▲Rozette老師跟黃宣的緣分是因為歌唱節目《歌手2024》，黃宣參加節目，而Rozette拍影片點評其唱功，兩人牽上線結識。（圖/YT@CZ Media）

各縣市2025跨年晚會在今（1）日煙火秀、壓軸嘉賓嗨唱完之後落幕，許多歌迷都還意猶未盡沈浸在跨年氛圍中，紛紛發文討論跨年晚會的表演精彩程度。其中，台北跨年晚會的討論度頗高，不在跨年晚會結束後，不少網友在社群平台「Threads」貼文表示：貼文曝光後，釣出許多內行人超驚訝、「在家看直播看到Rozette老師直接掉下巴，完全超驚喜的！」。在過去一年多，Rozette曾經在網路上評論過楊丞琳、林俊傑、陶喆、那英、五月天、周杰倫等人的歌唱技巧，並且會精闢講解及模仿，相關影片在台灣大爆紅，許多台灣人被Rozette的實力給圈粉。，等到歌手黃宣上場時，一開始先假裝跟Rozette遠端視訊連線，結果唱到一半時，Rozette竟然直接現身在台北跨年晚會現場，Rozette老師跟黃宣的緣分是因為歌唱節目《歌手2024》，當時黃宣去參加比賽之後，其演出也被Rozette老師拿來當成拍影片的素材，，聊到自己秘密來台，本來包得密不透風，以為沒人會認出，