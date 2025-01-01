各縣市2025跨年晚會在今（1）日煙火秀、壓軸嘉賓嗨唱完之後落幕，許多歌迷都還意猶未盡沈浸在跨年氛圍中，紛紛發文討論跨年晚會的表演精彩程度。其中，台北跨年晚會的討論度頗高，不少台北民眾發文：「台北跨年有一位外國人是誰？唱歌有夠猛又好聽的」，結果不少內行人也嚇到驚呼：「怎麼有她！是加拿大聲樂老師Rozette欸，竟然來台灣唱跨年。」
在跨年晚會結束後，不少網友在社群平台「Threads」貼文表示：「台北這一個外國嘉賓是誰？完全沒出現在卡司名單內，唱歌超級好聽」、「今天在台北跨年現場聽到一個外國人唱歌，大砲型歌手超猛的，還跟黃宣合唱飆歌，聽超過癮，有人知道是誰嗎？」
貼文曝光後，釣出許多內行人超驚訝「什麼！加拿大聲樂老師Rozette怎麼會來台灣啊？」、「台北竟然請到Rozette老師也太狠，真的唱太好了吧」、「Rozette老師竟然願意來台灣唱跨年，這超給面子欸」、「根本是今年台北跨年的大咖欸，竟然都沒有宣傳保密到家，太驚喜了」、「在家看直播看到Rozette老師直接掉下巴，完全超驚喜的！」
台北跨年晚會隱藏嘉賓保密到家！Rozette老師現身觀眾超驚喜
事實上，網友討論的這一位外國嘉賓，是一名來自加拿大亞伯達省的聲樂家、唱作歌手Rozette，曾經在2010年的溫哥華冬季奧運會獻唱，目前是名聲樂老師。在過去一年多，Rozette曾經在網路上評論過楊丞琳、林俊傑、陶喆、那英、五月天、周杰倫等人的歌唱技巧，並且會精闢講解及模仿，相關影片在台灣大爆紅，許多台灣人被Rozette的實力給圈粉。
而這次台北跨年晚會公布的卡司當中，完全沒有Rozette老師的名字，主辦單位可以說是保密到家，等到歌手黃宣上場時，一開始先假裝跟Rozette遠端視訊連線，結果唱到一半時，Rozette竟然直接現身在台北跨年晚會現場，跟黃宣一起飆唱〈Shallow〉，後續Rozette也獨唱〈Listen〉展現超強歌唱技巧，讓不少觀眾眼睛為之一亮，封她是全台跨年最會唱。
Rozette秘密來台其實生病了！大讚台灣是有活力城市
Rozette老師跟黃宣的緣分是因為歌唱節目《歌手2024》，當時黃宣去參加比賽之後，其演出也被Rozette老師拿來當成拍影片的素材，Rozette老師稱讚黃宣的演出非常的自然悠哉，「是她看過最棒的演出之一」，兩人因此搭上線相識，黃宣特別在台北跨年安排老師擔任嘉賓出場，說是要送給歌迷的禮物。
Rozette老師接受訪問時也表示：「這趟來台灣其實已經生病了，喉嚨非常腫也吞了很多藥，希望大家會喜歡我的演出」，聊到自己秘密來台，本來包得密不透風，以為沒人會認出，結果去吃牛肉麵時把帽子拿下來就被老闆認出來，還直接給她免單，也讓Rozette老師又驚又喜大讚：「台灣是很有活力的城市。」
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貼文曝光後，釣出許多內行人超驚訝「什麼！加拿大聲樂老師Rozette怎麼會來台灣啊？」、「台北竟然請到Rozette老師也太狠，真的唱太好了吧」、「Rozette老師竟然願意來台灣唱跨年，這超給面子欸」、「根本是今年台北跨年的大咖欸，竟然都沒有宣傳保密到家，太驚喜了」、「在家看直播看到Rozette老師直接掉下巴，完全超驚喜的！」
台北跨年晚會隱藏嘉賓保密到家！Rozette老師現身觀眾超驚喜
事實上，網友討論的這一位外國嘉賓，是一名來自加拿大亞伯達省的聲樂家、唱作歌手Rozette，曾經在2010年的溫哥華冬季奧運會獻唱，目前是名聲樂老師。在過去一年多，Rozette曾經在網路上評論過楊丞琳、林俊傑、陶喆、那英、五月天、周杰倫等人的歌唱技巧，並且會精闢講解及模仿，相關影片在台灣大爆紅，許多台灣人被Rozette的實力給圈粉。
而這次台北跨年晚會公布的卡司當中，完全沒有Rozette老師的名字，主辦單位可以說是保密到家，等到歌手黃宣上場時，一開始先假裝跟Rozette遠端視訊連線，結果唱到一半時，Rozette竟然直接現身在台北跨年晚會現場，跟黃宣一起飆唱〈Shallow〉，後續Rozette也獨唱〈Listen〉展現超強歌唱技巧，讓不少觀眾眼睛為之一亮，封她是全台跨年最會唱。
Rozette秘密來台其實生病了！大讚台灣是有活力城市
Rozette老師跟黃宣的緣分是因為歌唱節目《歌手2024》，當時黃宣去參加比賽之後，其演出也被Rozette老師拿來當成拍影片的素材，Rozette老師稱讚黃宣的演出非常的自然悠哉，「是她看過最棒的演出之一」，兩人因此搭上線相識，黃宣特別在台北跨年安排老師擔任嘉賓出場，說是要送給歌迷的禮物。
Rozette老師接受訪問時也表示：「這趟來台灣其實已經生病了，喉嚨非常腫也吞了很多藥，希望大家會喜歡我的演出」，聊到自己秘密來台，本來包得密不透風，以為沒人會認出，結果去吃牛肉麵時把帽子拿下來就被老闆認出來，還直接給她免單，也讓Rozette老師又驚又喜大讚：「台灣是很有活力的城市。」
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