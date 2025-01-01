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2024年洛杉磯道奇隊球星大谷翔平成為焦點人物，在場上創下史無前例的「50轟50盜」紀錄，並率領道奇隊奪世界大賽冠軍，場下他也完婚、並與妻子真美子有了孩子。新的一年大谷依然受到外界關注，而隨著他多了「爸爸」的新身分，日本媒體《東京體育》評估他的場下代言費將進一步飆升，來到1000萬美元（約合新台幣3.2億元）的新高。大谷翔平上一季前與道奇隊簽下7億美元的巨額合約，引發全球震撼。即便專注於打者身份，他仍繳出單季54支本壘打、130分打點的成績，成為國家聯盟雙冠王，並幫助道奇隊奪下隊史4年來的首座世界大賽冠軍。同時，他以全票獲得MVP，成為史上第二位在美聯和國聯都獲此殊榮的選手，也是MLB歷史上第一位以指定打擊身份奪得MVP的球員。不僅是劃時代的棒球員，大谷翔平還很有球星魅力，他打破既往印象的「投打二刀流」模式，以及爽朗、正面的形象，讓他深受球迷喜愛。另外他不斷打破紀錄和分別率領所屬MLB球隊以及日本國家隊在大賽上奪冠的英雄表現，也是搶占各大媒體的版面。自然成為許多廠商心目中最佳的形象代言人。在2024賽季中，與大谷翔平簽約的贊助商高達19家，其中大多數來自日本。《東京體育》在報導中稱，一名大手廣告代理商負責人透露：「目前仍有許多企業希望能成為大谷的贊助商，甚至處於‘等待空位’的狀態，只要有一家退出，立刻就會有新企業填補進來。而且，大谷的贊助費用持續上漲，現在的年均價格大約是700萬美元（約合新台幣2.2億）。」2017年底，大谷剛進入美國職棒時，贊助費的年均價格僅為100至200萬美元。然而，隨著他的表現和曝光度大增，身價也水漲船高。再加上真美子懷孕，對其市場價值也有所助益，2025年的市場價格預計將進一步上漲。過去，大谷一直以全身心投入棒球的形象示人，而現在，他也展現出「家庭人」的另一面。這一人生的重要轉折，可能為他帶來新的贊助領域。上述負責人表示：「此前與大谷簽約的贊助商多為全球性企業，如汽車等生活必需品，還有與棒球相關的服裝、飲料和化妝品品牌。但隨著他擁有家庭，預計未來將有更多食品、保險等涉及家庭與未來規劃的企業成為他的贊助商。」廣告業界預測，在於東京巨蛋舉辦的2025年大聯盟海外開幕賽之後，大谷的廣告費用將飆升至「年均1000萬美元」的水平。