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▲周杰倫在IG宣布與派偉俊的新歌，附圖還配上幾張與昆凌放閃的照片，讓粉絲直呼：「好甜蜜！」（圖／取自周杰倫 IG）

▲昆凌（右）回憶起2024年提到，周杰倫4月巡演遇上櫻花季，兩人還承諾冬天要回到日本滑雪。（圖／取自昆凌 IG）

天王周杰倫與愛妻昆凌結婚10年，婚後經常在社群上分享生活，昨（31）日周杰倫在IG公布自己與愛徒派偉俊的新歌，而昆凌則是仔細的回顧2024年的每個月，還甜蜜曝光私下喊周杰倫的暱稱「阿Chou」，讓粉絲直呼：「太甜了！」周杰倫在IG發文寫下：「2024年的最後一天，是你們聽到我與派偉俊新歌的第一天，這個新年禮物，可以吧！」配圖曬出六宮格照片「BEST OF THE YEAR 2024」，照片中可以看到只有2張是周杰倫演唱會的照片，其餘4張都是他與昆凌照片，看起來相當甜蜜，該貼文也吸引9萬多名網友前來按讚。而昆凌則在自己的IG回顧2024年，回憶起1月在巴黎感受溫暖的冬日陽光，月底回到墨爾本，在澳網的現場見證辛納奪冠；2月則是家人團聚過新年，「無論在哪裡，有家人就有溫暖」；3月好友們齊聚墨爾本，且劉耕宏夫妻也來了，她還笑稱：「還好我成功『逃操』了」；接著4月「阿Chou的日本巡演遇上了櫻花季，牽著他的手走過飄滿櫻花花瓣的街道，承諾今年冬天還要一起回到日本滑雪」，不同的季節、不同的風景，卻一樣令人難忘。5月母親節時，昆凌收到4個小孩親手做的禮物，還感動到眼眶泛淚；6月則是幫小孩慶祝生日，孩子就是天使，身為媽媽的昆凌心裡滿滿都是愛；7月開啟全家人的暑期冒險，走訪歐洲許多國家，不僅打卡夢寐以求的波西塔諾小鎮，還克服幽閉恐懼；8月是昆凌31歲生日，她完成了追鯨大冒險。9月昆凌替媽媽慶生，也說兒子Romeo打網球時體力爆棚，讓她成了專屬陪打教練；10月昆凌為爸爸準備生日驚喜，留下屬於父女的珍貴回憶；11月與朋友到倫敦工作，「辛苦爸比在家帶娃半個月，回家得好好獎勵他」；12月看著周杰倫大巨蛋四場演唱會，她也感到與有榮焉，後來全家人實現年初約定，一起到北海道滑雪。