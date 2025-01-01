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台股在2024年最後1日收黑下跌155.1點。然而，據台灣證券交易所統計，台股全年仍繳出好成績，昨（2024年12月31日）日收盤為23,035.10點，與2023年底的17,930.81點上漲5,104.29點，全年漲幅約28.47%。台股2024年全年漲幅約28.47%，放在國際股市比較，漲幅為世界第2高，僅次於美國納斯達克指數（NASDAQ）年漲幅29.81%。據統計，2024年全年最高收盤指數為7月11日的24,390.03點，最低收盤指數為1月17日的17,161.79點，呈現「開低走高」趨勢。而在交易金額方面，2024年全年市場累計總成交金額為99.8兆元，較2023年的67.2兆元增加32.6兆元，2024年股市交易熱絡，進出金額龐大。其中，今年全年外資及陸資總買入金額為33.3兆元，總賣出金額為34.4兆元，累計賣超為6,951.41億元。最後，證交所指出，2024年總市值為73.8兆元，較去年底的56.8兆元，增加17.5兆元，年增逾3成。