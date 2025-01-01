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總統賴清德今（1）日發表上任後首次元旦談話，主題為「以民主厚植國力，迎向世界新局」。賴清德表示，台海的和平穩定，是世界安全與繁榮的必要元素，台灣必須要居安思危，繼續提高國防預算，強化國防力量，展現保護國家的決心；賴也呼籲，全球民主陣營應攜手合作，撐起「民主保護傘」，共同解決俄烏戰爭、以哈衝突之道，共同維護台海穩定和印太安全，達到世界和平的目標。賴清德上午8時30分在總統府大禮堂對外發表元旦談話，並由副總統蕭美琴、秘書長潘孟安等人陪同出席。賴清德在談話中拋出三點，第一，要堅定地走在民主的道路上；第二，要持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈的韌性；第三，要持續均衡台灣，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。在國際和平議題上，賴清德提到，新的一年，變動的國際局勢，對全球民主國家而言，充滿嚴峻的挑戰，當前俄烏戰爭、以哈衝突仍在進行，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體，更持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序，嚴重影響印太及全球的和平穩定。賴清德強調，台海的和平穩定，是世界安全與繁榮的必要元素，台灣必須要居安思危，繼續提高國防預算，強化國防力量，展現保護國家的決心。賴清德說，守護台灣的民主和安全，人人有責，要凝聚每一分力量，來提升全社會防衛韌性，建構能夠因應大型災害、嚇阻威脅侵犯的能力，也要加強反資訊戰、反認知戰的社會溝通，全民拒絕威脅利誘，共同防止境外勢力的惡意滲透。賴清德提到，「對內，我們要以民主鞏固民主，對外，我們更要以民主和世界交朋友，確保安全和平」，因為台灣越安全，世界就越安全；台灣越強韌，世界民主防線就越穩固。賴清德強呼籲，全球民主陣營更應該攜手合作，撐起「民主保護傘」，共同解決俄烏戰爭、以哈衝突之道，共同維護台海穩定和印太安全，達到世界和平的目標。